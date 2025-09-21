Masło, które Polacy biorą najchętniej. W tym markecie teraz 2+1 gratis i to bez limitu

Masło to produkt, którego nie może zabraknąć w kuchni. Najczęściej smarujemy nim pieczywo, ale świetnie sprawdza się też w wypiekach, sosach czy kremach. Jeśli chcesz uzupełnić zapasy, teraz masz ku temu dobrą okazję – znana sieć przygotowała atrakcyjną ofertę na produkt popularnej marki.

Gdzie możesz dostać dobre i tanie masło?

Promocję na dobre smarowidło organizuje teraz Stokrotka. Akcja zaczyna się w poniedziałek, a kończy w środę. Obowiązuje od 22 do 24 września 2025 roku. Masz szansę zgarnąć Masło Polskie marki Mlekovita w ofercie „2 + 1 gratis”. Możesz brać tyle opakowań, ile chcesz – i to bez okazywania żadnych kart lojalnościowych czy aktywowania kodów w specjalnej aplikacji. Musisz jednak spełnić jeden niezwykle ważny warunek. Chodzi o zakup minimum dwóch kostek wskazanego tłuszczu. Jeśli to zrobisz, trzecie opakowanie dostaniesz gratis. Rabat jest naliczany przy kasie.

Jak prawidłowo przechowywać masło?

Masło to produkt wrażliwy na działanie czynników zewnętrznych. Jeśli nie zadbasz o odpowiednie przechowywanie, szybko straci swoje walory smakowe i zapachowe. Najlepiej trzymać smarowidło w lodówce, w zamykanej maselniczce. Dzięki temu nie będzie absorbować zapachów innych produktów spożywczych leżących w chłodziarce. W rezultacie dłużej zachowa świeżość.

Jeśli robisz większe zakupy – a w tym przypadku to naprawdę się opłaca – część zapasów schowaj do zamrażarki. Może tam leżeć nawet kilka miesięcy. Potem wystarczy je wyjąć i pozostawić w temperaturze pokojowej, by znów były gotowe do użycia (smażenia, pieczenia czy smarowania pieczywa). Pamiętaj przy tym o jednej bardzo istotnej kwestii – raz rozmrożonego produktu nie należy ponownie zamrażać. Takie działanie szkodzi zdrowiu i grozi poważnym zatruciem.

