W Lidlu 5+5 gratis i hit za 2,99 zł. Jest tylko jeden warunek

Chcesz uzupełnić domowe zapasy przed weekendem? Teraz masz ku temu świetną okazję, bo Lidl przygotował wiele ciekawych ofert. Zwróć szczególną uwagę na dwie z nich. Dotyczą bowiem produktów, które zwykle kończą się w kuchni najszybciej – cukru i masła.

Jak zdobyć cukier za darmo w Lidlu?

Promocja na biały cukier obejmuje dwie popularne marki – Kuchnia Lidla oraz Polski Cukier. Jeśli włożysz do koszyka dziesięć kilogramów słodzidła w cenie 2,69 zł za sztukę, przy kasie zapłacisz tylko za pięć z nich. Sieć nałożyła na kupujących ograniczenia. Możesz dostać tylko 10 opakowań produktu gratis na jeden kupon w ramach opisanej akcji. Oferta obowiązuje tylko przez jeden dzień. Zaczyna się i kończy w piątek, 30 stycznia 2026 roku.

Tanie masło w Lidlu

Sieć mocno „ścięła” cenę masła ekstra marki Pilos. Teraz można je kupić za 2,99 zł. Rabat aktywuje się jednak dopiero przy zakupie trzech sztuk smarowidła. Jeżeli włożysz do koszyka mniej kostek, wydasz na każdą z nich tyle, co zwykle, czyli niespełna 6 złotych. Pamiętaj też o limitach. Na jeden kupon możesz nabyć nie więcej niż trzy opakowania tłuszczu z obniżką. Dobra wiadomość jest taka, że tym razem masz nieco więcej czasu na zakupy. Przedstawiona oferta obowiązuje przez dwa dni. Zaczyna się w piątek i kończy w sobotę (30-31 stycznia 2026 roku).

Jak prawidłowo przechowywać cukier i masło?

Oba produkty są wrażliwe na działanie czynników zewnętrznych. Cukier warto trzymać w szczelnym, suchym pojemniku – z dala od pary wodnej i źródeł ciepła, bo szybko chłonie wilgoć i obce aromaty. Z kolei masło najlepiej przechowywać w lodówce, na przykład w zamykanej maselniczce. Trzeba bowiem pamiętać, że ten tłuszcz – podobnie jak słodzidło – bardzo szybko „przyjmuje” wszystkie zapachy. Jeśli używasz masła codziennie, niewielką porcję możesz trzymać w maselnicy poza lodówką, ale tylko przez krótki czas.

