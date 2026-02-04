W Biedronce drugi produkt za 1 zł i duże limity. Łowcy okazji oszaleją

Aktualnie w naszym kraju podczas zakupów spożywczych wydajemy naprawdę dużo pieniędzy. Wiem to z własnego doświadczenia. I choć często myślimy, że skoro w koszyku jest jedynie kilka rzeczy, to paragon przy kasie nie będzie nas przerażać, to jednak zazwyczaj jest zupełnie odwrotnie. Od kilku lat ceny artykułów spożywczych sukcesywnie idą w górę, a to z kolei przekłada się na nasze finanse. Jeśli chcesz zaoszczędzić, to warto zakupy robić w racjonalny sposób, korzystając z różnego rodzaju promocji, które oferują duże supermarkety.

Tani cukier i mąka w Biedronce

Teraz warto wybrać się do Biedronki. Do 7 lutego kupisz cukier biały (1 kilogram) w naprawdę świetnej ofercie. Kupując dwa opakowania tego produktu, za drugi zapłacisz tylko 1 zł. Dotyczy to następujących marek: Polski Cukier, Diamant, Sweet Family, Królewski. Limit dzienny to 10 opakowań na kartę Moja Biedronka (maksymalnie 5 gratis). Jest to więc doskonała oferta, jeśli chcesz zrobić większe zapasy.

Ta sama promocja dotyczy wszystkich rodzajów mąki. Limit dzienny to również 10 opakowań. Czas na zakupy także masz do 7 lutego. Mąkę i cukier najlepiej przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Trzymaj je z dala od źródeł ciepła i wilgoci, najlepiej w szczelnie zamkniętych pojemnikach.

Co jeszcze można tanio kupić w Biedronce?

Do 7 lutego zakupy powinni zrobić też miłośnicy kawy. Wszystkie kawy marki „Lavazza” kupisz o 50 procent taniej. Ta zniżka dotyczy jednak tylko drugiego, tańszego produktu. Różne rodzaje można ze sobą dowolnie mieszać. Limit dzienny to cztery sztuki tego produktu na kartę Moja Biedronka.

Jeśli jednak wolisz herbatę, to również możesz skorzystać z ciekawej promocji. Kupując dwa opakowania herbaty marki „Lipton”, drugie dostaniesz za 1 zł. Oferta dotyczy jednak tańszego produktu. Limit dzienny to cztery sztuki (maksymalnie dwie za 1 zł) na kartę Moja Biedronka.

