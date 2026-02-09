Te owoce najmocniej podnoszą cukier. Bosacka wskazuje lepszy wybór

Jedzenie owoców bez wątpienia jest bardzo zdrowe. Dostarczają one witamin, minerałów, a także błonnika pokarmowego. Ich jedzenie wspiera prawidłowe funkcjonowanie organizmu, między innymi wzmacniając naszą odporność. Warto jednak pamiętać, że niektóre owoce zawierają spore ilości cukrów prostych. Ich nadmierne spożycie może więc nie być dobre, na przykład dla osób z podwyższonym cukrem lub borykających się z nadwagą.

Ile cukru mają popularne owoce?

Katarzyna Bosacka, ekspertka od zdrowego odżywiania, „wzięła pod lupę” to, ile cukru mają w sobie popularne owoce. Okazuje się, że pomarańcza ma 9 g cukru na 100 g. Jabłko – 10 g/100 g. W 100 g gruszki jest 11 g cukru, a w 100 g banana aż 13,5 g cukru. Niechlubnym zwycięzcą okazują się jednak winogrona (fioletowe), ponieważ w 100 g jest 17,5 g cukru.

Wniosek? Jedzmy częściej pomarańcze i jabłka niż winogrona i banany – podsumowała Katarzyna Bosacka.

W kwestii zawartości cukru należy uważać również na owoce suszone.

Warto pamiętać, że owoce po ususzeniu zmniejszają swoją objętość, ale nie zawartość cukrów. W tej postaci są skoncentrowanym ich źródłem: 100 g świeżych moreli dostarcza 10,2 g cukrów, a ta sama ilość suszonych aż 6 razy więcej (61,9 g). Suszone owoce mogą oczywiście uzupełniać prawidłowo zbilansowaną dietę, zastępować słodycze, ale można je spożywać w niewielkich ilościach – podaje Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej.

Czy jedzenie owoców szkodzi?

Owoce są źródłem cukrów prostych, jednak nadal są one elementem zdrowej diety. Znajdują się w Piramidzie Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej Instytutu Żywności i Żywienia. Owoce zawierają więcej naturalnych cukrów niż warzywa, dlatego rekomendowana proporcja owoców do warzyw wynosi ¼ do ¾. Ich ilość należy więc kontrolować, jednak w żadnym razie nie można rezygnować z regularnego spożywania owoców.

Warto pamiętać też o tym, że zjedzenie całych owoców powoduje wolniejszy wzrost glukozy we krwi niż wypicie soku z tych owoców. Błonnik pokarmowy, który jest zawarty w owocach, spowalnia tempo wchłaniania cukrów do krwiobiegu, a dodatkowo wydłuża proces trawienia. Spożywanie owoców w całości zapewnia też dłuższe uczucie sytości.

Dodatkowo tempo wchłaniania cukrów z owoców można obniżyć poprzez uzupełnienie posiłku o orzechy, nasiona czy jogurt naturalny.

