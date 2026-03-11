Polacy dodają je do kawy na potęgę. Dietetyk: połowa to czysty cukier

Mleko i kawa. Brzmi jak duet idealny. To połączenie nierzadko bywa jednak najgorszym z możliwych. Niewłaściwie dobrany nabiał niweluje prozdrowotne właściwości „małej czarnej”. Sprawia, że napój, zamiast wspierać funkcjonowanie organizmu, zaczyna szkodzić zdrowiu, zwłaszcza gdy spożywamy go w dużych ilościach. Sprawdź, jakiego mleka lepiej unikać i dlaczego.

Jakiego mleka lepiej nie dodawać do kawy?

Dietetyk dr Bartek Kulczyński przestrzega przed dodawaniem do kawy słodzonego mleka skondensowanego. To nabiał, z którego odparowano znaczną część wody. W efekcie staje się gęstsze i zyskuje kremową konsystencję. Ekspert zalicza go w poczet najgorszych produktów z polskich sklepów. Zresztą nie bez powodu. Ten artykuł spożywczy nie grzeszy dobrym składem. Połowa jego wagi – jak podkreśla specjalista – to „czysty cukier”.

Spożywanie słodzonego mleka skondensowanego może mieć więc bardzo poważne konsekwencje zdrowotne. Nie od dziś wiadomo, że nadmiar węglowodanów prostych w diecie negatywnie wpływa na organizm. Przyspiesza starzenie i nasila stres oksydacyjny. Podnosi gwałtownie stężenie glukozy we krwi i powoduje nagły wyrzut insuliny. W efekcie zwiększa ryzyko wystąpienia insulinooporności oraz cukrzycy typu drugiego. Sprzyja też rozwojowi wielu innych chorób, takich jak na przykład nadciśnienie tętnicze, udar serca, zawał mózgu czy stłuszczenie wątroby. Może też doprowadzić do przybierania na wadze i otyłości.

Jeśli zaś już chcemy z jakiegoś powodu sięgnąć po mleko skondensowane, czyli zagęszczone, to o wiele lepiej wybrać mleko niedosładzane. Proszę wiedzieć, że już to, że mleko to zostało zagęszczone, sprawia, że w swojej objętości zawiera trochę naturalnego cukru, który nadaje mu słodki smak – podkreśla Bartek Kulczyński w jednym z nagrań opublikowanych w sieci.

Inne niepolecane dodatki do kawy

Specjalista radzi również, by nie dodawać do kawy sztucznych zabielaczy w proszku. Wiele osób sięga po nie, bo myśli, że to zwykły nabiał w skoncentrowanej formie. Tak naprawdę mają z nim jednak niewiele wspólnego. „Z pokrewnych składników zawiera on jedynie białka mleka, a tak w składzie przeważają na przykład syrop glukozowy, utwardzone tłuszcze roślinne, fosforany, […] a do tego emulgatory i substancje przeciwzbrylające. […] Właściwie jest to bardziej mieszanka dodatków do żywności niż prawdziwy produkt. Moim zdaniem o wiele lepiej jest dodać do kawy śmietankę, aniżeli taki sztuczny zabielacz” – zaznacza dr Bartek Kulczyński.

Czytaj też:

Cukier, syrop, maltodekstryna… Masz to w filiżance? Dietetyk ostrzega przed cappuccino z BiedronkiCzytaj też:

Polacy piją zamiast mleka. Dietetyczka mówi wprost, czy to dobry wybór