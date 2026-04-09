Pijesz je codziennie i nie masz pojęcia. Dietetyk ostrzega przed tym mlekiem

Dla wielu osób mleko jest fundamentem codziennej diety. Dodają je do kawy, płatków śniadaniowych, koktajli i różnego rodzaju deserów. Często sięgają jednak po produkty, które mogą źle wpływać na organizm. Dietetycy wskazują, jakiego nabiału lepiej unikać. Wybory specjalistów zaskakują.

Tego mleka lepiej nie kupuj

Większość osób sięga po mleko UHT. Trudno się temu dziwić, bo to wygodne rozwiązanie. Zamknięte kartony z nabiałem nie muszą być przechowywane w lodówce. Mogą stać w szafce kuchennej miesiącami. Nie musisz się bać, że ulegną zepsuciu i trzeba je będzie wyrzucić. Produkty zostały bowiem poddane działaniu wysokiej temperatury, która niszczy bakterie. Proces sterylizacji – jak zauważa dietetyk Bartek Szemraj – eliminuje jednak nie tylko patogeny, ale również enzymy obecne w mleku. Co więcej, zmienia strukturę zawartych w nim białek. Organizm może mieć problem z ich trawieniem i przyswajaniem. Ponadto wartość odżywcza takiego produktu jest niższa w porównaniu z jego świeżym „odpowiednikiem”.

Zdaniem eksperta nietrafionym wyborem jest także mleko odtłuszczone, na przykład 0 czy 1,5 procent. Tego typu nabiał jest bowiem pozbawiony wielu cennych związków, przede wszystkim witamin rozpuszczalnych w tłuszczach – A, D, E i K. Nie zapewnia też długiego uczucia sytości i bywa gorzej przyswajane przez organizm. Z drugiej strony dietetyk dr Damian Parol przestrzega przed spożywaniem mleka pełnotłustego w dużych ilościach. Niektóre badania wskazują bowiem, że może ono bowiem zwiększać ryzyko wystąpienia nowotworów hormonozależnych, między innymi raka piersi czy jajnika, przy czym analizy ekspertów nie są w tej kwestii jednoznaczne. Rozwój schorzeń onkologicznych zależy od wielu różnych kwestii, takich jak na przykład geny, styl życia, aktywność fizyczna. Samo spożywanie pełnotłustego mleka o niczym nie przesądza.

Jakiego jeszcze mleka unikać?

Obaj dietetycy – Bartek Szemraj i dr Damian Parol – radzą, by nie włączać do jadłospisu mleka smakowego. Wspomniany nabiał jest zaliczany do produktów wysokoprzetworzonych, a te nie służą zdrowiu, zwłaszcza gdy są spożywane w dużych ilościach. Zawierają bowiem zwykle duże ilości cukrów prostych, które sprzyjają przybieraniu na wadze, a co za tym idzie przyczyniają się do wystąpienia wielu rozmaitych problemów zdrowotnych.

Spożywanie mleka z dodatkiem syropu glukozowo-fruktozowego sztucznych aromatów barwników nie tylko podbija [jego – przyp.red.] kaloryczność, ale również przyczynia się do insulinooporności i nagłych, dynamicznych skoków glukozy we krwi – podkreśla dietetyk Bartek Szemraj w opublikowanym nagraniu.

