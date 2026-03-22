Dodaj to do kawy, a będzie jak zastrzyk energii dla mózgu. Łyżeczka wystarczy

Pijesz kawę z mlekiem? A może wolisz „małą czarną” z cukrem? Zamień te dodatki na coś znacznie lepszego. Już niewielka ilość ciemnego proszku sprawia, że napar zyskuje zupełnie nowy charakter. I nie chodzi wyłącznie o jego smak, ale przede wszystkim wartości odżywcze.

Co dodać do kawy, by była zdrowsza?

Lekarz Marek Skoczylas radzi, by dorzucać do kawy kakao zamiast innych popularnych dodatków (mleka, cukru, śmietanki itp.). Ten prosty zabieg uczyni z „małej czarnej”– jak zauważa ekspert – prawdziwy zastrzyk energii dla mózgu. Kakao obfituje bowiem w związki o działaniu przeciwutleniającym. Zawarte w nim flawonoidy zwiększają przepływ krwi w mózgu, co z kolei przekłada się na lepszą pamięć i koncentrację. Poprawia też zdolność uczenia się. Na tym jednak ich pozytywne oddziaływanie na organizm się nie kończy.

To właśnie dzięki bogactwu związków o działaniu antyoksydacyjnym, kakao obniża poziom cholesterolu, redukuje ciśnienie tętnicze krwi, łagodzi także insulinooporność i co bardzo ważne zmniejsza stany zapalne. W efekcie regularne spożywanie zarówno prawdziwego kakao, jak i wyrobów z jego wysoką zawartością, na przykład gorzkiej czekolady, dokłada swoją cegiełkę do poprawy naszego zdrowia kardiometabolicznego i zmniejsza ryzyko rozwoju chorób układu krążenia oraz cukrzycy typu drugiego – podkreśla ekspert w opublikowanym nagraniu.

Jak zrobić kawę z kakao?

Przepis – jak przekonuje Marek Skoczylas – jest banalnie prosty. „Wystarczy jedną, dwie łyżeczki kakao zalać gorącą wodą i potem rozmieszać oczywiście po to, żeby nie było grudek, a następnie dodać swojej ulubionej kawy i voila!” – radzi ekspert. Możesz też dorzucić do „małej czarnej” nieco soli. Dzięki temu napój będzie mniej gorzki. Świetnie sprawdzi się również szczypta cynamonu.

Czytaj też:

