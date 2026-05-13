Znana sieć tnie ceny kaw do 23 maja. Bez kart, aplikacji i limitów

Tym razem tłumy miłośników „małej czarnej” tłumnie ruszą do sieci Carrefour. Czekają tam na nich markowe kawy w naprawdę niskich cenach. Z przygotowanych ofert skorzystać może każdy, bez konieczności posiadania karty czy aplikacji lojalnościowej. Co ważne, nie ma żadnych limitów, jeśli chodzi o liczbę produktów nabywanych w ramach danej promocji. Nic nie stoi więc na przeszkodzie, by wypełnić koszyki po brzegi i naprawdę sporo zaoszczędzić. Wszystkie opisane akcje kończą się dopiero 23 maja 2026 roku.

Te kawy kupisz taniej – obniżki sięgają nawet 60 procent

Największą uwagę zwraca akcja rabatowa na wszystkie kawy marki MK Cafe sprzedawane w opakowaniach o pojemności od 75 gramów do 1 kilograma. Możesz dowolnie łączyć różne produkty objęte promocją. Jeśli włożysz do koszyka co najmniej dwie paczki, za tańszy spośród wybranych towarów zapłacisz 60 procent mniej niż zwykle. Jeżeli natomiast kupisz identyczne sztuki, rabat zostanie naliczony na jedną z nich. Mniej zapłacisz przy kasie również za włoską kawę Lavazza Qualita Oro. Wariant mielony i ziarnisty kosztuje teraz tylko 26,99 zł. Obniżka sięga więc 25 procent. Z kolei na wersję ziarnistą (1 kg) wydasz jedynie 95,99 zł. W tym przypadku upust wynosi 18 procent.

Co daje picie kawy?

Czarna kawa to znacznie więcej niż tylko ekspresowy ratunek po nieprzespanej nocy. Kofeina błyskawicznie blokuje receptory adenozyny, oddalając uczucie zmęczenia i ułatwiając skupienie podczas trudnego dnia w biurze. Regularne picie naparu dostarcza organizmowi polifenoli. Te silne przeciwutleniacze zwalczają wolne rodniki, hamują stres oksydacyjny w komórkach, redukują stany zapalne i zmniejszają ryzyko wielu różnych chorób, na przykład miażdżycy, zawału serca czy otyłości. Pamiętaj, że takie korzyści niesie za sobą włączenie do diety „czystego” napoju, bez dodatku cukru czy śmietanki.

