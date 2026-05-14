Kultowa kawa w rewelacyjnej cenie do soboty. Polacy będą ustawiać się w kolejkach

Kupowanie kawy w znanych supermarketach to jeden z najprostszych sposobów na realne oszczędności w domowym budżecie, zwłaszcza jeśli celujemy w popularne promocje typu „2+1 gratis” lub „drugi produkt 50% taniej”. Sieci handlowe bardzo często traktują kawę jako produkt przyciągający klientów, dzięki czemu przy odrobinie czujności możemy kupić ulubione ziarna lub kawę mieloną w cenie znacznie niższej niż regularna.

Tania kawa w Lidlu

Promocja dotyczy kawy mielonej Eduscho Family w opakowaniu 500 g. Cena tego produktu wynosi 29,99 zł za opakowanie, o ile zakupione zostaną dwie sztuki przy użyciu aplikacji Lidl Plus, co oznacza obniżkę o 21% względem ceny regularnej wynoszącej 37,99 zł. Oferta ta jest ograniczona czasowo i obowiązuje do soboty 16 maja. Kolejną propozycją jest kawa ziarnista Dallmayr Crema Prodomo w opakowaniu 1 kg, która kosztuje 69,99 zł. Zestawienie zamyka kawa rozpuszczalna Bellarom Royal w wersji XXL o masie 300 g, dostępna w cenie 29,99 zł.

Jak przechowywać kawę?

Ziarna kawy najlepiej przechowywać w szczelnym, nieprzezroczystym pojemniku, który ochroni je przed dostępem powietrza, światła i wilgoci. Najlepszym miejscem będzie chłodna, sucha i zacieniona szafka lub spiżarnia – kawa źle znosi wysoką temperaturę oraz bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Eksperci podkreślają również, że kawa nie powinna być trzymana w lodówce, ponieważ łatwo chłonie obce zapachy i wilgoć, co negatywnie wpływa na jej aromat i smak. Najdłużej świeżość zachowuje kawa ziarnista, dlatego najlepiej mielić ją tuż przed zaparzeniem. Warto także pamiętać, aby po każdym użyciu dokładnie zamykać opakowanie lub pojemnik. Dzięki temu kawa dłużej zachowa intensywny aromat i pełnię smaku.

Czytaj też:

Babcie piły go litrami, dietetyk potwierdza: chroni jelita, buduje odpornośćCzytaj też:

95% mięsa to nie wszystko. Dietetyczka wskazuje popularną kiełbasę, której lepiej nie grillować