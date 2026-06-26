Ma więcej białka niż pierś z kurczaka albo steki, ale jest haczyk

Mięso jest jednym z najlepszych źródeł pełnowartościowego białka, ponieważ dostarcza wszystkich niezbędnych aminokwasów, których organizm potrzebuje do prawidłowego funkcjonowania. Białko odgrywa kluczową rolę w budowie i regeneracji mięśni, produkcji enzymów oraz wspieraniu układu odpornościowego. Osoby, które rezygnują ze spożywania mięsa, powinny zadbać o odpowiednią podaż białka z produktów roślinnych.

Ma więcej białka niż normalne mięso

Suszone mięso zawiera znacznie więcej białka w 100 gramach produktu niż mięso świeże. Wynika to z procesu fizycznego, jakim jest odwodnienie mięsa. Świeże mięso składa się w około 70–75 proc. z wody. Podczas suszenia większość tej wody zostaje usunięta, co sprawia, że produkt kurczy się i traci na wadze. Białko jednak nie paruje razem z wodą, a więc jego finalna koncentracja jest dużo większa. Świeża pierś z kurczaka lub chuda wołowina zawierają zazwyczaj około 20–25 g białka na 100 g. Z kolei suszona wołowina może zawierać nawet 50–60 g białka w 100 g produktu.

Suszone mięso (zwłaszcza wołowe) to też genialne źródło żelaza hemowego (doskonale przyswajalnego) oraz witaminy B12

Czy suszone mięso jest zdrowe?

I choć duża zawartość białka jest bardzo kusząca, to jest jednak pewien „haczyk”. Choć takie suszone mięso zawiera naprawdę duże ilości białka, to niestety nie jest ono zdrowe. Przede wszystkim dlatego, że ma też dużo soli. Jej nadmierna ilość w diecie może prowadzić do nadciśnienia oraz innych problemów zdrowotnych.

To jednak nie wszystko. Wielu producentów do suszonego mięsa dodaje też konserwanty, by przedłużyć jego trwałość. Te dodatki również mogą źle wpływać na nasz organizm, zwłaszcza gdy jemy je dość regularnie. Dlatego warto dokładnie czytać etykiety przed zakupem. Pamiętaj też, że suszone mięso powinno być jedynie przekąską, po którą nie należy sięgać zbyt często.

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