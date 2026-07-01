Druga kawa za 1 grosz w znanej sieci. Tym razem bez limitów

Tym razem wyjątkowe oferty dla miłośników „małej czarnej” przygotował Carrefour. Promocje trwają wyłącznie do 4 lipca 2026 roku. Nie zostało więc wiele czasu, by skorzystać rabatów. Jeśli przegapisz te okazje, przepłacisz nawet kilkadziesiąt złotych. Zobacz, jakie kawy przeceniono i co musisz zrobić, by upust w ogóle się naliczył. Sieć nie wymaga posiadania specjalnej karty ani aplikacji lojalnościowej. Stawia jednak inne ważne warunki.

Dallmayr i Eduscho taniej przy zakupie dwóch sztuk

Uwagę przyciąga między innymi promocja na kawę mieloną Classic Intense Dallmayr (500 g). Możesz ją kupić już za 26,99 zł. Cena paczki spada jednak dopiero w momencie, gdy włożysz do koszyka minimum dwie sztuki. Przepłacisz niemal 20 zł na sztuce, jeśli zignorujesz ten prosty mechanizm i pójdziesz do kasy z jednym produktem. Jego regularny koszt wynosi bowiem 46,79 zł.

Prawdziwą gratką jest jednak akcja „1+1 za 1 gr”. Bierze w niej udział kawa rozpuszczalna Eduscho Family (200 g). W sumie na dwa opakowania wydasz przy kasie 38,50 zł, co ostatecznie daje 19,25 zł za sztukę.

Inne tanie kawy w Carrefourze

Lubisz włoską kawę? Carrefour sprzedaje Lavazzę Qualità Oro (100 procent arabica) w bardzo atrakcyjne cenie sięgającej 25,99 zł. Tyle zapłacisz za wariant mielony lub ziarnisty w opakowaniu o pojemności 250 gramów.

Powody do radości mają również wielbiciele kawy ziarnistej Carousel Coffee (1 kg). Produkt występuje w różnych wariantach. Możesz je dowolnie mieszać i łączyć w ulubione zestawy. Jeśli chcesz na nich zaoszczędzić, musisz kupić co najmniej dwie paczki za jednym razem. Po spełnieniu tego warunku cena jednostkowego opakowania „spadnie” z 61,99 zł do 39,99 zł.

Kupujesz ile chcesz, bez limitu

Wiele sieci handlowych kusi mocnymi obniżkami, ale przy kasie okazuje się, że rabat obejmuje najwyżej dwie lub cztery paczki kawy. Tym razem zasady są znacznie prostsze. Carrefour nie narzucił na klientów żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o zakup przecenionych produktów.

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