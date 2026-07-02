Od rana w Lidlu wielkie opakowanie kawy dużo taniej. Normalnie kosztuje prawie 90 zł

W ciągu dnia piję nawet kilka filiżanek kawy. Z pewnością nie jestem wyjątkiem. Wielu Polaków tak właśnie zaczyna swój dzień, ale też później chętnie sięga po ten napój. I choć ma on wiele zalet, to zdecydowanie jego wadą jest cena. Już od dłuższego czasu ona stale rośnie. Bywa to bardzo frustrujące, zwłaszcza że ten produkt w moim domu kończy się naprawdę szybko. Ostatnio odkryłam patent, który sprawdza się naprawdę dobrze, ponieważ pozwala mi zaoszczędzić sporo pieniędzy. Chodzi o kupowanie kawy na różnego rodzaju promocjach w supermarkecie.

Tania kawa w Lidlu

Świetna promocja trwa od 2 do 4 lipca. Największą zniżką objęta jest kawa ziarnista Jacobs Café Crema Gold w opakowaniu 1 kg, którą przy zakupie dwóch sztuk z aplikacją Lidl Plus można kupić za 71,99 zł za opakowanie zamiast ceny regularnej 89,99 zł. Oznacza to, że na opakowaniu zaoszczędzisz 18 zł. Obowiązuje tutaj limit do 6 opakowań na ofertę.

Warto też zwrócić uwagę na inne propozycje. W stałej ofercie kilogramowych kaw ziarnistych znajdziemy Segafredo Caffè Crema Collezione w cenie 64,99 zł, a także dwie propozycje po 69,99 zł za opakowanie, czyli Lucaffé Mamma Lucia oraz Kimbo Amalfi.

Dla miłośników kawy rozpuszczalnej przygotowano ofertę na Nescafé Classic lub Crema w powiększonym opakowaniu XXL o wadze 300 g, które jest dostępne w supercenie 37,99 zł.

Jak przechowywać kawę?

Aby kawa ziarnista jak najdłużej zachowała świeżość, trzeba przede wszystkim chronić ją przed czterema wrogami: powietrzem, wilgocią, światłem i ciepłem. Po otwarciu opakowania najlepiej przesypać ją do szczelnego, nieprzezroczystego pojemnika i trzymać w suchym, chłodnym oraz ciemnym miejscu, np. w szafce lub spiżarni. Ważne jest też, żeby nie przechowywać kawy w lodówce, bo łatwo chłonie zapachy i wilgoć, co pogarsza jej smak. Najlepszy efekt daje mielenie ziaren tuż przed parzeniem, dzięki czemu kawa zachowuje pełnię aromatu.

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