Zdrowy i smaczny obiad z deserem dla całej rodziny za jedyne 20 zł? To możliwe

Oszczędna kuchnia może być pełna wartościowych składników i dobra dla naszego zdrowia. Słynna włoska „cucina povera”, czyli biedna kuchnia zrobiła karierę na całym świecie, a tak naprawdę opiera się na tanich, prostych i zdrowych składnikach. Na obiad w takim stylu proponujemy spaghetti z sosem pomidorowo-czosnkowym, a na deser – pieczone jabłka.

Pomidory to broń przeciw nowotworom

Pomidory są niskokaloryczne i mają niski indeks glikemiczny (IG = 38). Zawierają wiele witamin i składników mineralnych. To również świetne źródło działającego antyrakowo likopenu – przeciwutleniacza, który jednocześnie zmniejsza poziom złego cholesterolu. Co ważne, w przetworach z pomidorów jest nawet sześciokrotnie więcej likopenu niż w pomidorach surowych, a ponieważ likopen rozpuszcza się w tłuszczach, sos pomidorowy z dodatkiem np. oliwy z oliwek sprawia, że likopen jest jeszcze lepiej przyswajalny.

Makaron dostarcza energii

Wbrew obiegowej opinii sam makaron nie zawiera zbyt wielu kalorii, (100 g makaronu to po ugotowaniu ok. 150 kcal), ale jego kaloryczność mogą zwiększać tłuste sosy. Makaron jest źródłem dostarczających energii węglowodanów, białka oraz witamin z grupy B. W przypadku włoskiego makaronu zalecane jest ugotowanie go al dente, czyli tak, aby nie był rozgotowany. Taki makaron jest smaczniejszy, ale również ma niski indeks glikemiczny (ok. 40), co oznacza, że mogą go spożywać również osoby na diecie.

Przepis na pyszny, tani i zdrowy obiad z deserem

Przepis: Obiad za 20 zł tani i zdrowy obiad z deserem Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Śródziemnomorska Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 20 min. Liczba porcji 4 Składniki paczka makaronu spaghetti 500 g – ok. 5 zł

puszka pomidorów pelati lub krojonych – ok. 5,50 zł

czosnek (pół główki czosnku to koszt ok. 1 zł)

pół opakowania (40 g) sera tartego typu grana padano lub innego twardego sera – ok. 5 zł

1 kg polskich jabłek – ok. 3,50 zł Sposób przygotowania Rozgrzej piekarnik do 175 stopni.W tym czasie umyj jabłka, nie obieraj, ale pokrój każde na kilka kawałków, wycinając twardy środek. Ułóż jabłka w naczyniu do zapiekania, posyp cynamonem i jeśli masz ochotę, polej odrobiną miodu. Wstaw jabłka do piekarnika na ok. 20 minut. W czasie, gdy będą się piekły, przygotujesz danie główne. Wstaw wodę na makaron i posól ją, a w tym czasie przygotuj sosW tym czasie obierz kilka ząbków czosnku z łupinek i pokrój w plasterki. Podsmaż na dużej patelni, najlepiej na oliwie z oliwek. Po chwili dodaj puszkę pomidorów pelati i duś wszystko ok. 15 minut. Ugotuj makaronWrzuć makaron do gotującej się wody i gotuj zgodnie z przepisem na opakowaniu, dla makaronu al dente. Połącz składnikiKiedy makaron będzie gotowy, przełóż go łyżką cedzakową na patelnię z sosem, zamieszaj, dopraw solą i pieprzem. Wyłącz i dosyp starty ser. Podaj na talerze. Podaj na deser pieczone jabłkaSprawdź, czy jabłka już się zrumieniły w piekarniku. Możesz je wyłączyć i zostawić w cieple. Podaj pieczone jabłka po daniu głównym.

