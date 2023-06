Jak zrobić masło szałwiowe? To doskonały dodatek do klusek, ryb i mięs

Liście szałwiikojarzone są przede wszystkim jako cenne zioło, które można pić jako napar, ale też stosować zewnętrznie. Działa dezynfekująco, przeciwgrzybicznie, napotnie i wspomaga regulowanie cukru we krwi. Jednak szałwia to też znakomity i często niedoceniany dodatek w kuchni. Możesz z niej robić aromatyczne masło szałwiowe.

Jak zrobić masło szałwiowe?

Tu nie ma wielkiej filozofii: świeże liście szałwii trzeba po prostu przesmażyć na maśle (na pół kostki masła wystarczy 5-6 listków). Szkół robienia szałwiowego masełka jest jednak kilka. Jedni wolą wykorzystać do tego masło klarowane (ma wyższą temperaturę dymienia i nie będzie się przypalać), inni lubią dodać do masła odrobinę dobrej jakości oliwy z oliwek. Masełko szałwiowe można dosolić do smaku.

Do czego wykorzystać masło szałwiowe?

Naszym zdaniem jeden z najlepszych sposobów na masełko szałwiowe to dodanie go do włoskich gnocchi czy polskich, tradycyjnych kopytek. Najlepiej wrzucić na chwilę kluski na patelnię z masłem szałwiowym i krótko przesmażyć – gwarantujemy: to niebo w gębie! Takie kopytka czy gnocchi można przed podaniem posypać tartym parmezanem. Na tej samej zasadzie na masełku można przesmażyć makaron spaghetti, pyzy czy pierogi z ulubionym nadzieniem.

Ale to nie wszystko. Masło szałwiowe idealnie podbije smak ryb czy dań z kurczaka. Można nim też polać ugotowaną fasolkę szparagową (a nawet podsmażyć na nim bułkę do fasolki), dodać do bobu czy gotowanego lub pieczonego kalafiora. Gotowe masło szałwiowe można też ostudzić, włożyć do lodówki i przechować na później.

