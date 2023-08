Zupę ogórkową z tym nietypowym dodatkiem pochwali nawet teściowa. Przepis

Zupa ogórkowa to niezwykle popularne danie, które kojarzy się z wyjątkowym smakiem i aromatem. Jest doceniana za swoją niepowtarzalną kombinację smaków i prostotę przygotowania. Ogórki kiszone stanowią najważniejszy składnik tej zupy, nadając jej charakterystyczny, lekko kwaśny smak. Dzięki temu danie ma wyjątkowy balans między świeżością a wyrazistym aromatem. Dodatek kwaśnej śmietany nadaje zupie gładkości i delikatności, równoważąc w ten sposób intensywność ogórków. Jest jednak jeszcze inna metoda, by nadać ogórkowej naprawdę niepowtarzalnego smaku.

Zupa ogórkowa z nietypowym dodatkiem

Ogórkowa jest klasyczną polską zupą, której próbował niemal każdy z nas. Zazwyczaj przygotowuje się ją w bardzo tradycyjny sposób, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by odrobinę poeksperymentować. Niecodzienny dodatek w postaci jabłek wspaniale „podkręci” smak tej potrawy. Pomysł na dorzucenie tego składnika pochodzi z internetowego profilu Mądrej Babci, która podzieliła się swoim wyjątkowym sposobem na przyrządzanie zupy ogórkowej. Jest to zupa krem, którą należy podawać z ryżem i kurkumą, a w całym daniu jest lekko wyczuwalny smak miodu.

Przepis: Zupa ogórkowa z jabłkami Koniecznie musicie spróbować tej bardzo niestandardowej wersji zupy ogórkowej. Nie ma sobie równych! Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 4 Składniki 700 g ogórków kiszonych,

4 jabłka,

puszka mleka kokosowego,

szklanka wody po ogórkach,

500 mililitrów bulionu,

200 g ryżu,

łyżka masła,

łyżeczka kurkumy,

łyżka miodu,

sól,

pieprz. Sposób przygotowania Obierzcie ze skórki jabłka i ogórkiNajpierw obierzcie ze skórki jabłka oraz ogórki kiszone, a następnie zetrzyjcie je na tarce o dużych oczkach. Podsmażcie jabłka na patelniRozgrzejcie na patelni masło i podsmażcie na nim jabłka. Gdy będą już lekko zarumienione – dodajcie do nich ogórki. Całość smażcie przez około 5-7 minut. W tym czasie w osolonej wodzie ugotujcie też ryż. Dodajcie do niego kurkumę oraz pieprz. Zblendujcie całośćPodsmażone jabłka i ogórki przełóżcie do większej miski, wlejcie szklankę bulionu, a całość zmiksujcie na gładki krem. Dodajcie pozostałe składnikiPrzelejcie do garnka krem i zagotujcie na średnim ogniu, dodajcie sok z kiszonych warzyw i mleczko kokosowe. Całość porządnie zamieszajcie. Dodajcie również odrobinę miodu i pieprzu, a danie podajcie z lekko ostudzonym ryżem.

Kiedy dodawać ogórki do zupy ogórkowej?

Wiele osób uwielbia ogórki kiszone, a zrobienie zupy ogórkowej jest świetnym sposobem na przykład na wykorzystanie ich nadmiaru, jaki został w naszej lodówce. Okazuje się, że poza tym, by produkty, jakich używamy do przyrządzenia tej potrawy, były dobrej jakości, liczy się także moment ich dodania. Kiedy więc jest odpowiedni czas, by wrzucić ogórki? Najważniejsze jest to, by nie dodawać ich przed ziemniakami. Kwas mlekowy, który zakwasza zupę, sprawi, że bulwy nie będą w stanie ugotować się wtedy w szybkim tempie. Bardzo ważne jest więc, by podczas robienia tej zupy, dodawać ogórki dopiero wtedy, gdy wszystkie inne produkty będą już miękkie i ugotowane.

Jak zrobić pyszną zupę ogórkową – porady

Jeśli zamiast kremu z ogórków wzbogaconego smakiem jabłek zdecydujecie się jednak na przygotowanie klasycznej zupy ogórkowej, możecie wykorzystać poniższe triki:



dodanie soku z kiszonych ogórków – pogłębi to smak zupy jeszcze bardziej,

podsmażenie ogórków – w ten sposób danie nabierze wyraźnego charakteru, a smak warzyw będzie jeszcze bardziej wyczuwalny,

użycie wywaru z warzyw zamiast wywaru mięsnego – dzięki temu zupa będzie lżejsza, idealna na letnie dni i mniej kaloryczna.

Z kolei, jeśli zupa ogórkowa wyjdzie zbyt kwaśna – nie musicie wcale spisywać tej potrawy na straty – dodajcie do niej więcej wody, ale też drobno pokrojonego ziemniaka, który pochłonie zbyt intensywny smak ogórków.

