Takich lodów nie znajdziesz w żadnym sklepie. Kluczowy jest 1 składnik

Odkąd znalazłam ten przepis nie kupuję lodów w sklepie. Moja wersja tego przysmaku jest znacznie zdrowsza i obłędnie pyszne. Poza tym mam pewność, że nie zawierają żadnych sztucznych barwników, wzmacniaczy smaku czy innych konserwantów, przed którymi niedawno ostrzegała w mediach społecznościowych dziennikarka Katarzyna Bosacka. Chodzi między innymi o olej palmowy czy cukier. Te związki spożywane w nadmiernych ilościach podwyższają poziom „złego cholesterolu” w organizmie, a tym samym zwiększają ryzyko wystąpienia rozmaitych chorób (miażdżycy, nadciśnienia tętniczego itp.).

Jak zrobić domowe lody?

Sekretnym składnikiem moich lodów są nasiona chia. Dodaje do nich jeszcze różne owoce, na przykład truskawki. Z powodzeniem możesz je jednak zastąpić malinami, borówkami amerykańskimi, jagodami czy kiwi. Wszystko zależy od twoich preferencji i tego, co akurat masz pod ręką.

Przepis: Domowe lody To zdrowsza alternatywa sklepowych produktów. Zrobisz je z kilku łatwo dostępnych składników. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 4 godz. Liczba porcji 6 Składniki 300 ml mleka kokosowego

1 dojrzały banan

60 g nasion chia

1 łyżka syropu klonowego

kilka plasterków truskawek lub innych owoców

6 patyczków do lodów Sposób przygotowania Robienie masyObierz banana ze skórki i rozgnieć go w misce. Dodaj mleko kokosowe i nasiona chia. Całość wymieszaj. Do foremek na lody dodaj kawałki owoców (wyłóż nimi boki i dno foremek). Potem wlej masę bananowo-mleczną. W każdą foremkę włóż patyczka do lodów. Mrożenie lodówTak przygotowane foremki włóż do zamrażarki nw minimum 4 godziny (nalepiej całą noc).

Dlaczego warto włączyć do diety nasiona chia?

Nasiona chia (znane również jako nasiona szałwii hiszpańskiej) zawierają mnóstwo cennych składników odżywczych i mikroelementów. Dostarczają białka i błonnika, które usprawniają pracę przewodu pokarmowego i podkręcają metabolizm. Można w nich znaleźć również kwasy tłuszczowe omega-3, magnez, fosfor, wapń, potas, sód, cynk, przeciwutleniacze oraz witaminy z grupy B i E.

Spożywanie nasion chia spowalnia procesy starzenia się komórek. Łagodzi stany zapalne tkanek. Wymiata wolne rodniki i zmniejsza ryzyko wystąpienia wielu chorób. Poprawia pracę układu nerwowego. Obniża poziom cholesterolu we krwi. Reguluje stężenie glukozy w organizmie. Wzmacniają odporność oraz koncentrację.

Inne desery z nasionami chia

Przygotowanie lodów to niejedyny sposób na włączenie nasion chia do swojej diety. Możesz je również dodać do innych deserów, na przykład owsianki na słodko czy ciasteczek albo zrobić z nich pudding. To proste przepisy. Nie wymagają dużego doświadczenia kulinarnego. A jeśli chcesz przygotować coś na słodko w ciągu zaledwie paru minut, po prostu wymieszaj nasiona chia z jogurtem naturalnym i sezonowymi lub świeżymi owocami.

