Ta sałatka bawarska to tylko proste składniki, a smakuje wybornie. Jeden dodatek czyni ją wyjątkową

Klasyczna sałatka bawarska powstaje z mortadeli, korniszonów, cebuli i żółtego sera. Zwieńczeniem całości jest sos na bazie zalewy z ogórków, musztardy i przypraw. W mojej wariacji na temat tej popularnej przekąski nie ma sera. Znalazło się natomiast parę innych składników, w tym jeden naprawdę wyjątkowy. Niewiele osób dodaje go do sałatek. A szkoda. Bo dzięki niemu zyskują naprawdę ciekawy smak.

Sałatka bawarska w oryginalnej odsłonie

Moja odsłona sałatki bawarskiej zaskakuje wszystkich gości. Rezygnuje z Dodaje do niej – poza klasycznymi składnikami – szczypiorek i jeszcze jeden nieoczywisty dodatek, czyli podsmażane ziemniaki. To dzięki nim przekąska zyskuje niepowtarzalny smak i aromat. Jej przygotowanie jest banalnie proste. Najlepiej polać sałatkę sosem bezpośrednio przed podaniem. Można go też serwować w osobnym naczyniu, by każdy mógł samodzielnie wykończyć danie już na talerzu.

Przepis: Sałatka z mortadelą i podsmażanymi ziemniakami To ciekawa odsłona klasycznego przysmaku. Musisz jej spróbować. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Niemiecka Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 4 Składniki 250 g mortadeli

1 cebula

2 korniszony

pęczek szczypiorku

7 ziemniaków Na sos: 3-4 łyżki zalewy z ogórków

1 łyżka musztardy

szczypta cukru

sól i pieprz do smaku Dodatkowo: tłuszcz do smażenia Sposób przygotowania Podsmażanie ziemniakówObierz ziemniaki i gotuj je w osolonej wodzie przez około 5-10 minut. Ugotowane ziemniaki pokrój na plasterki i podsmaż na patelni na złoty kolor. Odsącz je z nadmiaru tłuszczu na ręczniku papierowym. Łączenie składnikówObierz cebulę i pokrój w piórka. Korniszony i mortadelę pokrój w cienkie paseczki. Umyj i posiekaj szczypiorek. Połącz wszystkie składniki razem z podsmażonymi ziemniakami i wymieszaj. Robienie sosuW osobnej miseczce wymieszaj składniki na sos. Podawanie sałatkiGotową sałatkę możesz udekorować zielonym ogórkiem i pomidorami.

Jakie ziemniaki wybrać do sałatki „bawarskiej”?

Do tego typu przekąski najlepiej nadają się ziemniaki typu B, czyli ogólnoużytkowe. Cechuje je średni stopień twardości. Nie rozpadają się podczas gotowania. Po usmażeniu zyskują chrupiącą skórkę, a jednocześnie pozostają miękkie w środku. Warto sięgnąć po odmiany takie jak na przykład Irga, Irys czy Sante. Dobrze sprawdzą się również młode ziemniaczki. Najlepiej podgotować je przed smażeniem. Trzeba tylko uważać, żeby się nie rozpadły podczas obróbki termicznej.

Inne propozycje smacznych sałatek

Jeśli lubisz szybkie i proste przekąski, z pewnością spodoba ci się przepis na szybką sałatkę w greckim stylu z warzywami, serem feta i makaronem typu orzo w roli głównej. To świetna propozycja na kolację lub lekki obiad. Nie obciąża żołądka, a jednocześnie syci i dodaje energii na długo. Zawiera bowiem sporą ilość białka i błonnika, które hamują uczucie głodu i zapobiegają podjadaniu między posiłkami.

