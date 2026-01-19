Wspiera serce i obniża cukier. Dietetyk: ta pasta kanapkowa służy zdrowiu

Różnego rodzaju pasty kanapkowe są świetnym urozmaiceniem podczas przygotowywania kanapek. Doskonale zastępują ser czy szynkę, która po jakimś czasie może nam się po prostu znudzić. Są pełne wartości odżywczych, dlatego warto włączyć je do swojego jadłospisu. Oczywiście można kupić takie gotowe pasty w sklepie, jednak znacznie lepiej jest przygotować je samodzielnie w domu.

Przepis na pyszną i zdrową pastę kanapkową

Dietetyk dr Bartosz Kulczyński opublikował na YouTube nagranie, w którym zdradził przepis na pastę kanapkową z soczewicy.

Taka pasta jest bardzo zdrowa, bo opiera się na trzech ważnych składnikach: soczewicy, pomidorach i czosnku – powiedział ekspert.

Żeby „podkręcić” smak takiej pasty możesz dodać odrobinę sproszkowanej kurkumy lub słodkiej albo ostrej papryki.

Przepis: Pasta kanapkowa z soczewicy Ta pasta jest nie tylko pyszna, ale też bardzo zdrowa Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 97 w każdej porcji Składniki puszka soczewicy czerwonej lub szklanka soczewicy ugotowanej

10 sztuk pomidorów suszonych

2 ząbki czosnku

łyżka dobrej jakości oliwy

łyżeczka octu jabłkowego lub balsamicznego Sposób przygotowania Miksowanie składnikówOdsącz soczewicę i pomidory i przełóż je do miski. Dodaj pozostałe składniki i dokładnie zmiksuj, aż uzyskasz jednolitą konsystencję. Jeśli pasta będzie za gęsta, dodaj odrobinę wody lub zalewy z suszonych pomidorów.

Właściwości zdrowotne pasty z soczewicy

Soczewica bowiem jest doskonałym źródłem błonnika pokarmowego. Wspiera on przede wszystkim prawidłowe funkcjonowanie układu trawiennego. Pomaga w regulacji pracy jelit, wspomaga także rozwój korzystnej mikroflory. Dodatkowo zapobiega zaparciom i pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Przyczynia się też do obniżenia cholesterolu i stabilizacji poziomu cukru we krwi. To z kolei ma pozytywny wpływ na układ sercowo-naczyniowy.

Spośród zaś składników mineralnych na uwagę zasługuje żelazo i potas, zaś jeśli chodzi o witaminy, to wspomniane nasionka są wysoce zasobne w foliany, czyli witaminę B9. Zaglądając do literatury naukowej, możemy przeczytać, że regularne spożywanie soczewicy, jak również innych strączków, przynosi wiele korzyści zdrowotnych – powiedział ekspert.

Ekspert zauważył, że badacze udowodnili, iż częste włączanie do diety strączków, w tym soczewicy, zmniejsza ryzyko choroby wieńcowej aż o 10 procent i nadciśnienia tętniczego o 9 procent. Dane te pochodzą z badania pod tytułem „Legume consumption and CVD risk: a systematic review and meta-analysis”.

Niezwykle cennym składnikiem tej pasty są też pomidory. Dotyczy to zarówno produktów suszonych, jak i przecieru lub koncentratu.

Poza tym, że przetwory pomidorowe dostarczają dużo potasu, który jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania układu krążenia i układu nerwowego, to są one zasobne w dość unikalny związek o nazwie likopen. Jest to silny przeciwutleniacz z grupy karotenoidów, który wywiera szeroki, korzystny wpływ na nasze ciało – powiedział ekspert.

Nie można również zapominać o zdrowotnych właściwościach czosnku, który jest skuteczny w redukcji stężenia glukozy we krwi, obniżaniu ciśnienia tętniczego, zmniejszaniu poziomu trójglicerydów. Wykazuje on także działanie przeciwzakrzepowe i przeciwzapalne oraz wzmacnia naszą odporność.

