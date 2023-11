Nie więcej niż 4 cukierki dziennie. Jaka dawka cukru jest bezpieczna dla zdrowia?

Potrzebujemy glukozy, która jest głównym paliwem dla organizmu. Jednak, aby dostarczyć ją do organizmu, powinniśmy jeść produkty jak najmniej przetworzone, na przykład owoce.

Ile cukru dziennie można zjeść bez szkody dla zdrowia?

Wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) są jasne. Cukier w nie powinien stanowić więcej niż 10 procent energii z diety. Zakładając, że zapotrzebowanie kaloryczne u osoby dorosłej wynosi 2000 kcal, czyli nie powinniśmy spożywać więcej niż 200 kcal dziennie, co przekłada się na 10 łyżeczek cukru, 4 ptasie mleczka, 4 delicje czy 4 cukierki. Ale najlepiej dla naszego zdrowia będzie, jeśli spożycie cukru ograniczymy do maksymalnie 5 łyżeczek. Tym tropem poszła Anglia, gdzie zaleca się, aby ilość cukru nie przekraczała 5% kaloryczności diety. Podliczając całkowitą ilość węglowodanów spożywanych w ciągu całego dnia pamiętajmy o tym, aby wziąć pod uwagę również produkty, w których cukier jest ukryty.

W jakich produktach jest nadmiar cukru?

Cukier poukrywany jest w większości produktów, które spożywamy. Nawet jeśli nie słodzimy kawy czy herbaty, często nie zdajemy sobie z tego sprawy, że jemy go znacznie więcej niż powinniśmy.

Oto przykłady produktów z dużą zawartością cukru:

pieczywo,

płatki,

jogurty,

wody smakowe i inne napoje słodkie,

ketchup,

koncentrat pomidorowy,

batoniki zbożowe,

zupy przygotowywane na bazie półproduktów jak pomidorówka,

sosy,

fast foody,

gotowe dania typu instant.

Do czego prowadzi nadmiar cukru w diecie?

Nadmierna ilość cukru źle wpływa na pracę serca, wątroby, nerek, trzustki czy jelit. Obciąża układ krwionośny i nerwowy. Powoduje choroby metaboliczne, insulinoooporność, nadwagę i otyłość. Badania jasno pokazują, że mniej cukru oznacza dłuższe życie w zdrowiu. Nadmiar cukru prowadzi do zmian w mózgu. Udowodnili to badacze z Kolonii i Yale. Wyniki ich analiz ukazały się w czasopiśmie naukowym „Cell Metabolism” i wywołały spore zainteresowanie na całym świecie. Mówią o tym, że podczas jedzenia potraw tłustych i słodkich, w naszym mózgu dochodzi do wielu zmian, tworzą się w nim nowe połączenia. A one z kolei powodują, że w przyszłości chętniej sięgamy po niezdrowe, słodkie pokarmy, nawet jeżeli wcześniej za nimi nie przepadaliśmy.

Jak sprawdzić, czy jesteśmy uzależnieni od słodyczy?

Od słodkości łatwo się uzależnić. Nawykowe jedzenie słodyczy jest pewnego rodzaju zaburzeniem psychicznym, ze względu na podobieństwo do objawów występujących w przypadku uzależnienia od substancji psychoaktywnych. O tym, że ktoś nałogowo je słodycze mogą świadczyć pewne symptomy. Jakie? Osoby uzależnione w momencie, kiedy nie mogą sięgnąć po ulubiony smakołyk, są rozdrażnione, podminowane, wyżywają się na bliskich. Trudno im się skoncentrować. Zmagają się z różnymi emocjami – od śmiechu po płacz. Przybywa też osób, które przez kilka tygodni potrafią jeść wyłącznie słodycze – rano czekoladę, w południe batonik, na obiad ciastka, na kolację – pączki, a w międzyczasie przekąski i słodkie napoje. To bardzo szkodliwe działanie, które może doprowadzić organizm do degradacji.

Czytaj też:

Błyskawiczne ciastka czekoladowe bez cukru. Mogą się nimi zajadać nawet osoby na diecieCzytaj też:

Szczupła, a jednak z nadwagą. Jak sprawdzić, czy mam prawidłową masę ciała?