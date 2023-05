Jedzenie słodyczy może zmienić mózg. Są na to dowody naukowe

Wyniki badań zespołu z Kolonii i Yale ukazały się w czasopiśmie naukowym „Cell Metabolism” i wywołały spore zainteresowanie na całym świecie. Mówią o tym, że podczas jedzenia potraw tłustych i słodkich, w naszym mózgu dochodzi do wielu zmian.

Pudding na dwa sposoby

Ochotnicy, którzy zgłosili się do badania, zostali podzieleni na dwie grupy. Każdej z nich, przez osiem tygodni, jako dodatek do menu podawano pudding. Pudding pierwszej grupy bogaty był w cukier i tłuszcz, natomiast ten podawany w drugiej miał taką samą kaloryczność, ale dużo niższą zawartość cukru i tłuszczu. Wszystkim uczestnikom, zarówno przed rozpoczęciem badania, jak i po jego zakończeniu, badano aktywność mózgu.

O ile uczestnicy przez dwa miesiące eksperymentu specjalnie nie przybrali na wadze ani nie zmieniły się ich parametry, takie jak poziom cholesterolu czy cukru we krwi, to zaobserwowano inne zmiany.

Badania wykazały, że jedzenie puddingu wywołało o wiele silniejszą reakcję w pierwszej grupie. Wszystko za sprawą aktywacji układu dopaminergicznego, odpowiedzialnego głównie za motywację i nagrodę. Spożywanie przez dłuższy czas wysokocukrowych i wysokotłuszczowych produktów sprawia, że mózg postrzega je jako dające nagrodę. Więc w sytuacjach stresowych zapewne prędzej sięgnie po batonika niż po jabłko.

Dlaczego nie możemy zrezygnować z jedzenia słodyczy?

Badacze wykazali, że u osób jedzących słodszy i bardziej tłusty pudding, doszło do zmian w strukturze mózgu – powstały w nim nowe połączenia. A one z kolei będą miały wpływ na preferencje żywieniowe w przyszłości. Spowoduje to, że uczestnicy badania będą chętniej sięgać po niezdrowe, słodkie pokarmy, nawet jeżeli nie robili tego przed rozpoczęciem eksperymentu. To pokazuje, że często – mimo świadomości, że słodycze są szkodliwe – nie potrafimy z nich zrezygnować. A nawet nabieramy na nie jeszcze większej ochoty.

„Pomiary wykazały, że mózg dosłownie się przebudowuje poprzez spożywanie cukierków, czekolad czy batoników, na skutek czego podświadomie uczy się preferować tego typu przekąski” – mówiła neurolożka dr Sharmili Edwin Thanarajah, kierowniczka grupy badawczej.

„Kiedy się czegoś nauczysz, nie zapominasz tego tak szybko” – mówił Marc Tittgemeyer, współautor badania.

Wyniki eksperymentu mogą pomóc w zrozumieniu, dlaczego niektórym osobom tak trudno wytrwać w postanowieniach i zmienić nawyki żywieniowe na zdrowsze.

