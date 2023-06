Pędy kwiatowe czosnku są jadalne i zdrowe. Dowiedz się, jak je przyrządzić

Pędy kwiatowe czosnku pojawiają się w czerwcu. Są wysokie i kształtem przypominają strzałę, dlatego nazywane są też strzałkami czosnku. Przy uprawie czosnku powinno się je usuwać, bo dzięki temu główki czosnku, które rosną w ziemi, stają się większe. Pędy często są wyrzucane na kompost, bo o ich walorach jadalnych i odżywczych wie niewiele osób. Warto je spożywać, bo zawierają szereg prozdrowotnych właściwości.

Jedzenie pąków czosnku ma korzystny wpływ na zdrowie

Czosnek to roślina, której właściwości od lat wykorzystywane są w medycynie naturalnej. Badania potwierdzają, że korzystnie jest włączyć ją do jadłospisu, dotyczy to zarówno ząbków czosnku, jak i pędów kwiatowych. Prozdrowotne działanie czosnek zawdzięcza zawartym w nim cennym związkom flawonoidowym, aminokwasom, saponinom, witaminom (C, B1, B2, PP, A), minerałom, takim jak potas wapń, magnez czy rzadkim mikroelementy, jak kobalt, chrom i nikiel. Najistotniejszym składnikiem czosnku są jednak jego olejki eteryczne zawierające siarczki i allicynę. To dzięki nim czosnek skutecznie wspomaga leczenie infekcji wirusowych i przeziębień, działa przeciwgorączkowo i przeciwzapalnie.

Badania wskazują, że substancje aktywne w nim zawarte obniżają poziom trójglicerydów oraz cholesterolu LDL, przez co zmniejsza się ryzyko wystąpienia miażdżycy. Związki siarki są cenione także za swoje właściwości odtruwające. Wspomagają wątrobę w procesie neutralizowania toksyn. Czosnek działa korzystnie na układ trawienny i wspomaga odchudzanie. Nasila wydzielanie żółci, przyspiesza pracę jelit, dzięki czemu zapobiega powstawaniu wzdęć. Jest też skuteczną bronią przeciw pasożytom układu pokarmowego.

Jak wykorzystać pędy kwiatowe czosnku w kuchni?

Pędy kwiatowe czosnku mają czosnkowy smak, są jednak mniej ostre. Dobrze smakują na surowo, gotowane, ale też kiszone. Posiekane, zamiast ząbku czosnku, można dodawać do sałatek. Nadają charakterystycznego smaku i są przyjemnie chrupiące. Pasują też jako dodatek do mięs, ziemniaków, gotowanych warzyw, past serowych lub jajecznych. Pędy czosnku można też zblendować i wymieszać z masłem oraz odrobiną soli i smarować nimi pieczywo lub dodawać do warzyw.

Można podawać je też gotowane (7-10 minut we wrzącej, osolonej wodzie) polane roztopionym masłem lub jogurtowym sosem w wersji fit. Jeśli chcemy delektować się nimi w zimę, warto je zakisić, w podobny sposób jak ogórki, z dodatkiem ziela angielskiego, liścia laurowego i papryczki chili.

Czytaj też:

Czosnek niedźwiedzi ma pewną przewagę nad czosnkiem pospolitym. Poznaj jego właściwościCzytaj też:

Jeden popularny błąd sprawia, że czosnek traci swoje cenne właściwości. Czego trzeba się wystrzegać?