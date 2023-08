Zmiksuj ogórka z tymi dodatkami. Ogórkowe smoothie orzeźwi i pomoże schudnąć

Ogórki małosolne, kiszone, w zalewach octowych, mizerie, sałatki i ogórki chrupane na surowo. Możliwości jest nieskończenie wiele, a my dziś stawiamy na jedną z tych nietypowych. To ogórkowe smoothie. Mówiąc wprost: dodaj ogórka do koktajlu, a efekt cię zaskoczy.

Jak zrobić koktajl z ogórkiem?

Nie ma nic prostszego – wystarczy zmiksować świeżego ogórka z innymi składnikami. Same ogórki ze względu na dużą zawartość wody są idealną bazą do takich koktajli. Nie będziemy podawać jednego przepisu na smoothie z ogórkiem, bo możliwości miksowania koktajli z dodatkiem ogórków ogranicza jedynie wyobraźnia. Oto kilka propozycji na to, z czym można połączyć świeże ogórki. Proporcje należy dobierać według własnych upodobań.

ananas, sok z limonki, liście szpinaku, banan, mleko kokosowe,

sok jabłkowy, jarmuż, sok z cytryny,

woda, świeże liście mięty, sok z limonki,

sok pomidorowy, świeże listki bazylii.

Ogórkowe smoothie – o czym pamiętać?

Do koktajli ogórkowych można wykorzystać zarówno ogórki szklarniowe, jak i gruntowe. Ogórka można zmiksować ze skórką (potrzebny jest dobry blender, albo przed zmiksowaniem należy zetrzeć warzywo), jeśli jednak skórka jest twarda, lepiej ją obrać. Można też wydrążyć środki z nasionami, ale nie jest to konieczne – ten zabieg warto zastosować przy dojrzałych ogórkach sałatkowych, gdzie nasiona są duże i łupinki mogą być potem w nieprzyjemny sposób wyczuwalne w koktajlu.

Ogórkowe smoothie to doskonała, zdrowa przekąska, którą można pić w ciągu dnia i wykorzystać np. jako drugie śniadanie czy popołudniową porcję zdrowych warzyw i owoców. To dobra opcja na upały – niskokaloryczny ogórek orzeźwi, nawodni i jednocześnie nie obciąży układu trawiennego.

