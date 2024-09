Te produkty mają więcej witaminy C niż cytryna. Dietetyk radzi, po co dokładnie sięgać

Objawami niedoboru witaminy C może być między innymi podatność na infekcje, zła krzepliwość krwi czy osłabienie. Wcale nie trzeba sięgać po tę witaminę pod postacią tabletek – wystarczy, że wprowadzicie do swojej diety odpowiednie produkty. Specjalista wymienia, które z nich mają wysoką zawartość witaminy C. Wbrew pozorom, wcale nie jest to osławiona cytryna.

Produkty, które zawierają dużo witaminy C

Dietetyk kliniczny, Dominika Hatala opublikowała na swoim Instagramie „Dietetyk Powszechny” nagranie, w którym poleca trzy produkty, które charakteryzują się wysoką zawartością witaminy C. Ekspertka wskazała, że warto sięgać po kiwi – ten owoc ma około 93 mg witaminy C na 100 gramów. Kiwi wspiera układ odpornościowy, a dodatkowo dzięki wysokiej zawartości błonnika poprawia trawienie. Jeśli chcemy zadbać o poziom witaminy C w naszym organizmie, warto jeść również czarne porzeczki – zawierają one około 181 mg witaminy C na 100 gramów, ale też, jak mówi ekspertka, spore ilości antocyjanów, które mają silne właściwości przeciwutleniające. Na pierwszym miejscu w rankingu produktów bogatych w witaminę C plasuje się czerwona papryka. Ma ona około 190 mg witaminy C na 100 gramów.

Aby pokryć dzienne zapotrzebowanie na tę witaminę, wystarczy zjeść tylko połowę surowej papryki – wyjaśnia dietetyczka.

Warzywa i owoce bogate w witaminę C

Witamina C odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu naszego organizmu, a w konsekwencji – utrzymaniu dobrego stanu zdrowia. Bierze ona udział w podnoszeniu odporności na choroby bakteryjne i wirusowe, ponieważ ma właściwości bakteriobójcze i bakteriostatyczne. Poza podwyższeniem odporności, witamina C chroni też przed chorobami serca i miażdżycą.

Warzywa, które również są bogate w witaminę C to między innymi:

natka pietruszki (178 mg/100g),

surowe brokuły (83 mg/ 100g),

kalarepa (65 mg/100g),

brukselka (61 mg/100g),

kapusta włoska (60 mg/100g).

Z kolei owoce, po które warto sięgać to także grejpfruty (40 mg/ 100g), popularna cytryna (50 mg/100g) czy owoce głogu (160-180 mg/100g) i dzikiej róży (250-800 mg/100g). Trzeba jednak pamiętać, że witaminę C najlepiej jest dostarczać w formie surowej (a nie na przykład dodawać owoce czy warzywa do gotujących się potraw).

