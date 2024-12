Zrób to przed Wigilią, a unikniesz przejedzenia i niestrawności. Trik działa za każdym razem

Przejedzenie to jeden z najczęstszych „skutków ubocznych” rodzinnych spotkań przy wigilijnym stole. Brak umiaru podczas kolacji prowadzi do wystąpienia wielu dolegliwości ze strony układu pokarmowego, takich jak na przykład zgaga, uczucie ciężkości, mdłości czy wzdęcia. Tych nieprzyjemnych doznań można jednak łatwo uniknąć. Wystarczy wykonać jedną czynność jeszcze przed rozpoczęciem wigilijnej kolacji.

Jak uniknąć przejedzenia w Wigilię?

Wystarczy wypić na kilkanaście minut przed planowanym posiłkiem około pół szklanki ciepłej wody. W rezultacie szybciej odczujemy sytość podczas wieczerzy i nie zjemy zbyt dużo. Ten patent doskonale sprawdzi się również w przypadku osób, które chcą zrzucić nadprogramowe kilogramy i ograniczyć liczbę przyjmowanych kalorii. Nie trzeba się przy tym obawiać, że płyn zaburzy procesy trawienia. Wręcz przeciwnie – usprawni je.

Picie wody przed posiłkiem ma jeszcze jedną istotną zaletę. Pozwala lepiej nawodnić organizm. Warto podkreślić, że pragnienie bardzo często mylone jest z głodem, co również sprzyja podjadaniu. Poza tym przyjmowanie zbyt małej ilości płynów wywołuje wiele nieprzyjemnych dolegliwości, takich jak chociażby bóle i zawroty głowy. Często towarzyszy im również rozdrażnienie, apatia oraz ogólne osłabienie.

Co jeszcze zrobić, by nie przejeść się w Wigilię?

Przede wszystkim nie należy czekać z jedzeniem do wieczerzy. Wigilijna kolacja nie może być pierwszym posiłkiem, jaki spożywasz w ciągu dnia. Jedz regularnie niewielkimi porcjami, dbając o to, by nie zabrakło w nich białka i błonnika. Dzięki temu później „nie rzucisz się” łapczywie na wigilijne potrawy i łatwiej ci będzie zachować umiar w jedzeniu. Poza tym unikaj pośpiechu. Dokładnie przeżuwaj każdy kęs. Delektuj się nim. Przeprowadzone badania dowodzą, że skupienie się na jedzeniu pozwala szybciej zaspokoić głód.

