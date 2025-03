Gotujesz makaron w takiej wodzie? Naukowcy ostrzegają: może stać się toksyczny

Makaron jest jednym z produktów najczęściej wykorzystywanych w polskich domach. To nieodzowny składnik dań kuchni włoskiej, a także popularny dodatek do różnego rodzaju zapiekanek czy zup. Okazuje się, że ten uwielbiany produkt może być trucizną. Wszystkiemu winna jest jedna niepozorna przyprawa. Do takiego wniosku doszedł zespół amerykańskich naukowców. Sprawdź, co dokładnie ustalili.

Kiedy makaron może być toksyczny?

Badacze odkryli, że gotowanie makaronu w wodzie z dodatkiem soli może prowadzić do powstania toksycznych związków zwanych trihalometanów (THM). To produkty uboczne reakcji zachodzącej między jodkiem potasu obecnym w jodowanej soli kuchennej a chloraminą, czyli związkiem wykorzystywanym do uzdatniania wody. Spożywane w dużych ilościach sprzyjają pojawieniu się wielu problemów zdrowotnych. Zwiększają ryzyko występowania chorób układu pokarmowego oraz zaburzeń rytmu serca. Co więcej, Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) sklasyfikowała THM jako czynniki kancerogenne, czyli takie, które przyczyniają się do rozwoju schorzeń o podłożu nowotworowym.

Warto podkreślić, że naukowcy wykryli toksyczne związki nie tylko w osolonej wodzie wykorzystanej do gotowania makaronu, ale również w samych kluskach. Jest też jednak dobra wiadomość. Ryzyko powstania toksyn można – jak wskazują eksperci – w łatwy i szybki sposób wyeliminować. Wystarczy solić makaron po ugotowaniu albo używać do tego celu soli niejodowanej.

Uważaj na sól w diecie!

Eksperci apelują, by nie przesadzać z ilością soli w jadłospisie. Jej nadmiar może poważnie zaszkodzić organizmowi i doprowadzić do powstania nadciśnienia tętniczego, co z kolei zwiększa prawdopodobieństwo rozwoju wielu innych chorób, takich jak zawał serca czy udar mózgu. Długotrwałe spożywanie zbyt dużych ilości słonej przyprawy nierzadko skutkuje również innymi problemami zdrowotnymi. Mowa tu między innymi o osteoporozie, niewydolności serca, demencji, a także kamicy nerek. W dodatku nadmiar soli przyczynia się do wystąpienia nowotworów, przede wszystkim raka żołądka.

