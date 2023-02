Picie kawy w ciąży – czy kofeina wpływa na rozwój płodu?

Zdania na temat picia kawy, czarnej herbaty i innych napojów z kofeiną w ciąży, są podzielone. Swoje teorie na ten temat mają nie tylko osoby z otoczenia kobiet ciężarnych, które często „zamęczają” przyszłe mamy różnymi radami, ale także ginekolodzy. Lekarze podkreślają, że w ciąży trzeba ograniczyć spożycie napojów z kofeiną, w szczególności, jeżeli są to napoje, w których składzie znajdują się także inne, chemiczne substancje o działaniu pobudzającym.

Absolutnie zakazane jest spożywanie w ciąży napojów energetycznych, które stanowią poważne zagrożenie dla każdego, kto po nie sięga, przyczyniając się do wzrostu m.in. liczby zawałów serca u młodych dorosłych.

Kawa i czarna herbata, a także inne rodzaje herbat, zawierają niewielkie ilości naturalnych związków o pobudzającym działaniu. Kofeina i teina działają na organizm w nieco inny sposób niż sztuczna kofeina, która dodawana jest do energetyków. Warto wiedzieć, że kofeina znajduje się także m.in. w napojach gazowanych oraz w gorzkiej czekoladzie, których nadmierne spożycie nie jest wskazane.

Czy w ciąży można spożywać kofeinę?

Wracając do naturalnej kofeiny i jej spożywania w ciąży, to część ginekologów zaleca spożywanie niewielkich ilości kawy – nie więcej niż filiżankę dziennie – kobietom ciężarnym, które mają niskie ciśnienie tętnicze krwi, jeżeli powoduje ono zawroty głowy. Co ważne – okazjonalnie, a nie codziennie, po kawę mogą sięgać kobiety, których ciąża przebiega w prawidłowy sposób. Ciężarne zagrożone np. wystąpieniem nadciśnienia tętniczego powinny całkowicie zrezygnować ze spożywania napojów z kofeiną.

Co na temat picia kawy i innych napojów z kofeiną mówią najnowsze badania?

Zgodnie z zaleceniem American College of ACOG kobiety w ciąży powinny spożywać mniej niż 200 mg kofeiny dziennie. Obejmuje to kawę, herbatę, napoje bezalkoholowe, a nawet czekoladę. Uważa się, że większe spożycie kofeiny może zwiększać ryzyko utraty ciąży oraz prowadzić do urodzenia dziecka z niską masą ciała.

Wyniki badań dotyczących wpływu kofeiny na rozwój płodu opublikowane zostały w czasopiśmie "Pediatrics". Wskazują one, że regularne dostarczanie do organizmu ciężarnej kofeiny w ilości o połowę mniejszej niż uważana za bezpieczną dawkę, może wpłynąć na długość ciała płodu, a także późniejszy rozwój dziecka, sprawiając, że będzie ono niższe niż jego rówieśnicy. Wnioski zostały wyciągnięte na podstawie badania dzieci w wieku 4-8 lat, jednak nie wiadomo, czy nieznaczna dysproporcja we wzroście dzieci będzie utrzymywała się przez dłuższy czas.

