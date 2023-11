Czy można gotować wodę dwa razy? Odpowiedź może zaskoczyć

Czy gotowanie wody dwa razy (albo i więcej) jest bezpieczne? Gdyby przeszukać Internet można znaleźć informacje wprost mówiące, że nie wolno gotować wody dwa razy, bo wówczas zmienia swój skład i pojawiają się w niej toksyczne związki chemiczne. Trzeba jasno powiedzieć: to mit.

Woda gotowana dwa razy jest taka sama

Do kwestii gotowania wody dwa razy odnieśli się eksperci z niemieckiego Instytutu Freseniusa cytowani przez „Berliner Kurier”. Postawili sprawę jasno: jeśli zagotujesz wodę ponownie, nic się nie stanie. Woda pozostanie taka sama. Jakiś czas temu publikacji wprowadzających w błąd konsumentów odniósł się też Łukasz Sakowski na swoim naukowym blogu „To tylko teoria”.

Sakowski podkreślił, że straszenie drugim zagotowaniem wody jest bezpodstawne. „Drugie przegotowanie nie uczyni jej trującą, toksyczną, nie spowoduje uwolnienia szkodliwych związków, zabije za to drobnoustroje. Jeśli była zanieczyszczona wcześniej, to owszem, jest to problem, ale już przy pierwszym gotowaniu”– napisał.

Gotowanie wody zabija drobnoustroje

W wielu publikacjach na temat rzekomej szkodliwości wielokrotnego gotowania wody pojawia się argument o tym, że taka woda ma mniej tlenu. Odnosi się do tego Łukasz Sakowski: „(...) przecież nie pijemy wody czy herbaty dla oddychania. Stężenie tlenu rozpuszczonego w wodzie ma duże znaczenie w hydrobiologii, ale nie w żywieniu ludzi”.

Stojąca w czajniku zbyt długo woda rzeczywiście może stać niebezpieczna, ponieważ mogą zacząć się w niej rozwijać drobnoustroje. Ale jak przypominają specjaliści – właśnie po to należy ją ponownie zagotować. Jak podaje Instytut Freseniusa, w środowisku występują zarazki, które mogą namnażać się w czajnikach z wodą. Drugie gotowanie upora się z nimi skutecznie. Ponowne gotowanie nie ma też wpływu na smak wody i jak dodają eksperci – z punktu widzenia konsumenta ten zabieg nie ma żadnego znaczenia jeśli chodzi o możliwość wykorzystania wody – można z niej tak samo parzyć kawę czy herbatę, jak po pierwszym gotowaniu.

