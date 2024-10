Kupiłeś tę mąkę w Lidlu? Czym prędzej oddaj ją do sklepu lub wyrzuć. Jest toksyczna

Lidl opublikował na swojej stronie internetowej ważny komunikat. Informuje w nim o wycofaniu ze sprzedaży popularnego produktu, który sporo osób może mieć w swojej kuchni. Chodzi o mąkę. Przejrzyj swoje kuchenne zapasy i sprawdź, czy nie masz jej w domu. A jeśli tak, to nie zwlekaj i czym prędzej zwróć towar do sklepu. Nie należy go wykorzystywać do przygotowania potraw i wypieków.

Jaką mąkę wycofano z Lidla?

Komunikat udostępniony na stronie internetowej Lidla dotyczy konkretnego artykułu spożywczego. Chodzi o mąkę razową wyprodukowaną przez firmę Gdańskie Młyny – Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. W zamieszczonym oświadczeniu zamieszczono więcej informacji na temat wadliwego towaru:

Gdańskie Młyny – Mąka żytnia typ 720 chlebowa

opakowanie: 1 kilogram,

datą minimalnej trwałości 11.2024 rok,

numery partii: 31485/24, 31492/24, 31495/24.

Mąka była dostępna w ofercie sklepów Lidl. Można ją zwrócić w każdym sklepie sieci bez konieczności okazywania dowodu zakupu. Ze sprzedaży wycofano tylko ten konkretny produkt. Inne wyroby przedsiębiorstwa Gdańskie Młyny – Sp. z o.o. pozostają w obrocie.

Dlaczego mąkę z Lidla wycofano ze sprzedaży?

Firma Gdańskie Młyny – Sp. z o.o. przeprowadziła badanie mąki wskazanej w komunikacie. Wykazały one, że towar zawiera niedopuszczalne ilości Ochratoksyny A. Jej poziom został przekroczony. W związku z tym – jak czytamy w udostępnionym komunikacie – „producent nie może zagwarantować pełnego bezpieczeństwa produktu”.

Ochratoksyna A to organiczny związek chemiczny. Występuje pod postacią białego proszku. Jest wytwarzana przez szczepy grzybów rodzaju Aspergillus i Pencillium. Ma bardzo negatywny wpływ na ludzki organizm. Dopuszczalna dawka wynosi około 5 mikrogramów na jeden kilogram produktu. Spożycie związku w zbyt dużych ilościach niesie za sobą wiele groźnych konsekwencji. Zwiększa ryzyko wystąpienia nowotworów (między innymi raka wątroby) i chorób neurodegeneracyjnych.

