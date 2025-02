Biotechnolog bije na alarm: nigdy nie rób tego z pieczywem! To ogromne ryzyko dla zdrowia

Wiele osób podczas zakupu pieczywa popełnia jeden podstawowy błąd. Sięga po nie gołymi rękoma, ogląda. a gdy uzna, że jego jakość nie jest odpowiednia, z powrotem odkłada towar na półkę. Warto jednak wiedzieć, że taki „nawyk” stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia. Przypomina o tym w jednym z materiałów udostępnionych w sieci dr Karolina Kowalczyk, biotechnolog i technolog żywności.

Czemu dotykanie pieczywa gołymi rękoma jest niebezpieczne?

Dotykanie pieczywa gołymi rękoma stwarza ogromne zagrożenie przede wszystkim ze względu na różnego rodzaju drobnoustroje, które mamy na rękach, choć nie zdajemy sobie z tego sprawy. Chodzi między innymi o pałeczki salmonelli czy gronkowca złocistego, a także inne niebezpieczne patogeny. Mogą one z powodzeniem przenieść się na żywność. Zjedzenie takiego skażonego produktu grozi natomiast zatruciem i poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi.

Na rękach często mamy też różnego rozmaite zanieczyszczenia (brud, pot, fragmenty naskórka etc.), które pozostawiamy na pieczywie czy innych artykułach spożywczych trzymanych luzem. Ekspertka zwraca też uwagę na ryzyko przeniesienia na żywność różnego rodzaju alergenów, na przykład śladowych ilości orzechów czy mleka (jeśli przed wizytą w sklepie dotykaliśmy tego rodzaju produktów). To szczególnie niebezpieczne dla osób zmagających się z alergiami. W ich przypadku nawet krótkotrwały kontakt ze skażoną żywnością stwarza ogromne zagrożenie. Może doprowadzić do wstrząsu anafilaktycznego, a nawet śmierci.

Jak uchronić się przed zagrożeniem, będąc w sklepie?

Przede wszystkim trzeba przestrzegać zasad higieny i zachować zdrowy rozsądek. Należy używać rękawiczek jednorazowych lub specjalnych szczypiec podczas zakupu pieczywa i innych rodzajów żywności, która nie ma fabrycznego opakowania. Warto też unikać kupowania tego rodzaju produktów. Bardzo ważne jest również to, by nie bagatelizować niewłaściwych zachowań (jeśli takowe zauważymy). Doktor Karolina Kowalczyk radzi, by informować o nich obsługę sklepu.

Czytaj też:

Lekarka mówi wprost: to najgorsze sałaty, jakie można kupić. Polacy je uwielbiająCzytaj też:

To najgorsze smarowidło do chleba, pełne kalorii i konserwantów. Polacy używają go na potęgę