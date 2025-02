Popularna mąka skażona niebezpieczną bakterią. Sieć sklepów apeluje o zwrot produktu

Sieć Aldi wycofała ze wszystkich swoich marketów mąkę pszenną znanej i lubianej marki. Wykryto w niej niebezpieczną bakterię Escherichia Coli. Spożycie skażonego produktu grozi poważnym zatruciem. Dlatego należy czym prędzej zwrócić go do sklepu. Zobacz, o jaki wyrób dokładnie chodzi.

Skażona mąka – szczegóły wycofanego produktu

Komunikat Aldi dotyczy mąki pszennej marki Dobre Plony. Zanieczyszczenia wykryto w konkretnym produkcie. Poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje na temat skażonego wyrobu:

MĄKA PSZENNA TYP 650

opakowanie: 1 kg

kod kreskowy: 28005155,

daty minimalnej trwałości: 29.09.2025 oraz 30.09.2025,

dostawca: GOODMILLS POLSKA SP.Z O.O.

Zanieczyszczony towar należy zwrócić do sklepów Aldi. Można to zrobić do 3 marca 2025 roku (włącznie). Należność za produkt zostanie zwrócona w całości, nawet w przypadku braku paragonu (dowodu zakupu). Jednocześnie sieć zapewniła, że inne artykuły spożywcze dostarczane przez firmę GOODMILLS POLSKA SP.Z O.O. są bezpieczne i nadają się do spożycia.

Dlaczego bakteria Escherichia Coli jest groźna?

Bakteria Escherichia Coli zazwyczaj wywołuje zatrucie pokarmowe. Towarzyszą mu takie objawy jak na przykład skurcze brzucha, bóle i zawroty głowy, wymioty, biegunki, nudności czy uczucie ogólnego osłabienia. Infekcja może mieć jednak również ciężki przebieg i doprowadzić do wystąpienia wielu niebezpiecznych powikłań. Chodzi między innymi o anemię i niewydolność nerek. W grupie osób szczególnie narażonych na wystąpienie przywołanych problemów zdrowotnych znajdują się małe dzieci, seniorzy, a także osoby z obniżoną odpornością i przewlekłymi chorobami.

