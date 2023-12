Ile kalorii ma mak? Osoby na diecie odchudzającej nie będą zadowolone

Mak to główny składnik świątecznych makowców, tradycyjnych klusek z makiem czy słodkiej kutii. Mak sam w sobie nie bez powodu zaliczany jest do superżywności – to przede wszystkim ze względu na bogactwo składników odżywczych, jakie kryją się w małych ziarenkach. Dla przykładu: w 100 g maku znajduje się aż 1260 mg wapnia, podczas gdy dzienne zapotrzebowanie na wapń wynosi 1000 mg. Osoby na dietach odchudzających powinny jednak uważać na ilość jedzonego maku, szczególnie jeśli skrupulatnie liczą zjadane kalorie.

Ile kalorii ma mak?

Według wyliczeń podawanych przez Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) 100 g ziarenek maku to aż 525 kalorii. To mak bez żadnych dodatków, jeśli więc doliczyć do tego np. składniki tradycyjnego makowca, takie jak orzechy czy miód, wychodzi nam prawdziwa kaloryczna bomba. Za tę kaloryczność maku odpowiada przede wszystkim tłuszcz – w 100 g maku jest go 41,6 g.

Czy można jeść mak na diecie odchudzającej?

Tak jak ze wszystkim, tak i w przypadku maku kluczem jest umiar, dlatego kawałek makowca czy niewielka porcja kutii zjedzone przy świątecznym stole nikomu nie zaszkodzą. Warto pamiętać, że oprócz mogących przyprawić o zawrót głowy kalorii, mak zawiera także dużą ilość błonnika (19,5 g w 100 g), a tym samym pozytywnie wpływa na perystaltykę jelit. Jednocześnie mak jest źródłem białka (18 g w 100 g), a to oznacza, że potrawy z dodatkiem maku pozwalają na dłużej zachować uczucie sytości.

Ile maku dziennie można zjeść?

Jeśli chcesz wprowadzić mak do swojej codziennej diety ze względu na jego właściwości odżywcze, to dietetycy zwykle zalecają, aby jeść nie więcej, niż łyżeczkę maku dziennie. Mak można dodawać nie tylko do ciast: sprawdza się jako dodatek do pieczywa, owsianek, makaronów czy sałatek. Na mak powinny uważać osoby przyjmujące lekarstwa – mak może wchodzić w interakcje z lekami.

Czytaj też:

Rozpustne naleśniki z makiem i wiśniami. To najlepsze naleśniki, jakie jadłamCzytaj też:

Kompot z suszonych śliwek może działać odchudzająco. Pod warunkiem, że dodasz te przyprawy!