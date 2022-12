Robisz uszka do barszczu? Skończ z niesmacznym grubym ciastem

Uszka z barszczem pojawią się w Wigilię na wielu polskich stołach. Jeśli przygotujesz ciasto według tego przepisu, gwarantujemy, że nie będzie twarde. Wystarczy dodać do ciastka maślankę. Efekty są zaskakujące.

Maślanka nadaje delikatności

Maślanka nadaje ciastu delikatności i sprawia, że można łatwo formować z niego uszka. Przepis jest prosty:

Do pół kilograma mąki należy dodać 2 szklanki maślanki i płaską łyżeczkę soli.

Maślankę należy dolewać stopniowo, nie wlewać jej całej od razu.

Wyrabiając ciasto, należy sprawdzać, czy ma już odpowiednią konsystencję. Powinno być jak plastelina. Wtedy nie należy dolewać już maślanki.

Z takiej ilości ciasta można zrobić około 100 uszek.

Jaką mąkę wybrać do uszek?

Na uszka do barszczu trzeba wybrać odpowiedni rodzaj mąki. Kulinarni eksperci twierdzą, że najlepiej nadaje się do tego celu jasna mąka pszenna typ 500. Należy przesiać ją wcześniej przez drobne sitko. Jeśli jednak nie dysponujecie właśnie takim rodzajem mąki, można użyć również mąki pszennej 650. Unikać należy mąki pełnoziarnistej – chociaż jest zdrowa i nieco bardziej dietetyczna, to przy jej użyciu ciasto może wyjść zbyt twarde.

Wypróbuj też przepis na farsz do uszek

Przepis: Uszka – przepis na farsz farsz z kapusty kiszonej Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 40 min. Czas gotowania 10 min. Liczba porcji 10 Składniki 2 l kiszonej kapusty

ok. 10-15 suszonych grzybów

1 duża cebula

2 łyżki oleju

2 liście laurowe

2 ziela angielskie

Sól

pieprz Sposób przygotowania Namocz grzybyGrzyby należy dokładnie wypłukać i namoczyć dzień wcześniej. Ugotować na drugi dzień w tej samej wodzie. Trzeba je odcedzić, ale wody nie wylewać, gdzyż użyjemy jej do podlania kapusty podczas duszenia. Przygotuj kapustęKapustę, jeśli jest bardzo kwaśna, należy przepłukać, drobno pokroić. Można też ją zmielić, jeśli jest bardzo gruba i zalać wodą w garnku. Gotować aż będzie prawie miękka. Połączyć składnikiCebulę drobno posiekać i poddusić na rozgrzanym oleju, dodać odcedzoną kapustę, pokrojone na drobno grzyby, ziele angielskie i liść laurowy. Podlać niewielką ilością wywaru z grzybów i dusić pod przykryciem aż kapusta będzie miękka. Następnie kapustę odkryć, aby wywar wyparował i doprawić do smaku solą i pieprzem. Smażyć jeszcze przez chwilę. Wystudzić. Na ile puszek wystarczy farszu?Ilość składników na farsz wystarczy na przygotowanie uszek z 1 kg mąki.

