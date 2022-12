Pięć potraw, które możesz przygotować tydzień przed świętami. Na liście śledzie i bigos

Przygotowanie wigilijnej kolacji czy świątecznego przyjęcia wymaga pracy. Dlatego warto rozłożyć ją sobie, aby nie siadać do stołu zmęczonym, czy wręcz wykończonym gotowaniem i przygotowaniami do świąt. My podpowiadamy, co można zrobić dokładnie tydzień przed Bożym Narodzeniem.

5 potraw, które możesz zrobić tydzień przed świętami

Zakwas z buraków.



Został tydzień do Wigilii? To ostatni dzwonek, jeśli chcesz miec domowy zakwas do wigilijnego barszczu. Sprawdź, jak zrobić domowy zakwas.



Ciasteczka i pierniczki



Ich pieczenie i dekorowanie może sprawić wiele radości, ale trzeba przyznać, że jest dość czasochłonne. Przedświąteczny weekend to dobry czas na ich przygotowanie i wprowadzenie do domu atmosfery świąt.

Wypróbuj nasze sprawdzone przepisy na świąteczne wypieki:



miękkie pierniczki, tradycyjne pierniczki – idealne do ozdabiania, kruche ciasteczka, lukier królewski.



Pierogi i uszka

To również czasochłonne potrawy, ale wiele osób nie wyobraża sobie bez nich Wigilii i świątecznego stołu. Zarówno pierogi, jak i uszka można przygotować wcześniej i zamrozić. Sprawdź, jak prawidłowo mrozić pierogi i uszka.



Bigos



W każdym domu przyrządza się go inaczej i niejednokrotnie jest popisowym daniem gospodarza czy gospodyni. Z bigosem jest tak, że im więcej czasu mu się poświęci, tym lepiej, a samą potrawę można mrozić (przemrożenie wręcz dobrze jej robi). Niezależnie od tego, jaki jest sekret twojego bigosu, sprawdź nasze rady dotyczące gotowania tej potrawy.



Śledzie



Jeśli przygotowujesz śledzie w oleju lub occie, dobrze jest je przygotować co najmniej kilka dni przed podaniem. To pozwoli przegryźć się składnikom, a śledzie będą wyjątkowo smaczne. Sprawdź, jak zachować świeżość śledzi.

Co jeszcze można zrobić na tydzień przed świętami?

Dobry plan to podstawa, ale podejdź do wszystkiego z dystansem. Jeśli czujesz, że nie dasz z czymś rady (lub zwyczajnie nie masz na to ochoty czy siły), skorzystaj ze świątecznego kateringu – kup gotowe uszka czy pierogi, zamów świąteczne ciasto. W końcu ważniejsze od samodzielnie lepionych uszek jest to, aby spędzić ten czas z ludźmi, którzy są dla ciebie najważniejsi.

Jeśli rozpoczynasz przygotowania do świąt odpowiednio wcześniej, unikniesz chaosu i zmęczenia. Co jeszcze warto zrobić w przedświąteczny weekend?

Udekoruj dom. To poprawia humor i sprawia, że naprawdę czuć atmosferę i zapach świąt. Ubierz choinkę, albo postaw świąteczny stroik, zapal pachnące cynamonem świece, dodaj olejek sosnowy do zapachowego kominka.

Zaplanuj zakupy i rób listę rzeczy, które trzeba kupić. Przedświąteczna niedziela jest niedzielą handlową, więc większość zakupów można zrobić już teraz.

Kup lub przygotuj prezenty. Nie ma nic bardziej frustrującego, niż bieganie za prezentami na ostatnią chwilę. Jeśli już masz prezenty dla bliskich, możesz je zapakować.

Przygotuj jadalne prezenty dla bliskich pod choinkę

Jeśli lubisz gotować i spędzać czas w kuchni, poświęć przedświąteczny weekend na przygotowanie pysznych prezentów dla bliskich. Możesz skorzystać z naszej listy 10 jadalnych prezentów pod choinkę.

Świąteczne kruche ciasteczka



Zawsze się udają, można z nich wyciąć dowolne kształty, wykorzystać smakowe dodatki (kakao, cynamon, przyprawę piernikową, wiórki kokosowe orzechy itp.) i ozdobić je w dowolny sposób wykorzystując lukier czy polewy czekoladowe. Jak zrobić idealne kruche ciasteczka? Skorzystaj z naszych przepisów:

Przepis na kruche ciasteczka.

Poradnik o tym, jak zrobić idealne kruche ciasto na słodko.



Domowa czekolada na gorąco



To prezent dla wszystkich fanów czekolady. Uszykuj ładne słoiki i usypuj w nich warstwami kakao, cukier puder, przyprawę piernikową i cynamon, wiórki czekoladowe. Potem obdarowany może wymieszać składniki i przygotować z nich pyszną czekoladę.

Do mieszanki wykorzystaj: ok. pół szklanki kakao, pól tabliczki gorzkiej czekolady, pół szklanki cukru (drobnego lub cukru pudru), łyżeczkę przyprawy piernikowej i pół łyżeczki cynamonu. Oczywiście możesz eksperymentować i tworzyć własne kompozycje dodając np. wiórki białej i mlecznej czekolady czy suszone skórki cytrusów.



Pierniczki i dekoracje z piernika



Jeśli mowa o słodyczach, to nic bardziej nie kojarzy się z Bożym Narodzeniem, niż pachnące pierniczki. Upieczone i udekorowane przez siebie są idealnym prezentem! Co więcej, z ciasta piernikowego możesz zrobić domek, choinkę albo świecznik. A same kształty pierniczków dostosować do zainteresowań obdarowywanej osoby. Jak zrobić pierniczkowe prezenty? Skorzystaj z naszych przepisów:

Podstawowy przepis na pierniczki.

Domek, świecznik i choinka z piernika – jak zrobić pierniczkowe ozdoby?

Przepis na lukier królewski – najlepszy do ozdabiania pierniczków.



Przyprawa do pierników



Można ją wykorzystać nie tylko do zrobienia ciastek i pierniczków. Jest świetna jako dodatek do zimowej kawy czy gorącego kakao. Skomponowaną przez siebie mieszankę zmielonych przypraw przesyp do słoiczka ozdobionego laskami cynamonu i naturalnym sznurkiem. Ten prezent możesz podarować w dwóch wersjach – gotowej już, zmielonej mieszanki, albo kompozycji całych przypraw, które obdarowany musi sam zmielić (upewnij się, czy ma młynek, ale to też dobry pretekst do podarowania młynka – np. takiego tradycyjnego, drewnianego na korbkę – piękne młynki kupisz np. w sklepach ze starociami).

Wykorzystaj nasz przepis na domową przyprawę piernikową.



Domowa granola



To idealny prezent dla kogoś, kto kocha zdrowe śniadania. Domową granolę można dodać do mleka, do jogurtu, ale też zajadać jako zdrową przekąskę. Wykorzystaj ulubione składniki obdarowywanej osoby. Do granoli możesz dodać płatki owsiane orzechy, nasiona i suszone owoce.

Przepisów na granolę jest nieskończenie wiele – tak jak sposobów jej przygotowania. Możesz np. wymieszać płatki owsiane z kilkoma łyżkami delikatnego oleju i papką z banana (odstaw, aby płatki częściowo wchłonęły wilgoć z oleju i banana). W drugiej misce wymieszaj ulubione orzechy i ziarna (np. sezamu i słonecznika) z miodem i cukrem trzcinowym w równych proporcjach (może to być sam miód, ale wtedy granola będzie mniej chrupiąca). Na koniec wymieszaj płatki z mieszanką orzechów i nasion. Wyłóż wszystko na blachę i susz w piekarniku nagrzanym do 120 stopni Celsjusza ok. godziny, co jakiś czas mieszając granolę. Gotową, ostudzoną granolę, przesyp do ładnych słoików.

Wypróbuj przepis na migdałową granolę.



Domowe wafelki o smaku pierniczków



Domowe wafelki to smak dzieciństwa. A jeśli dodatkowo pachną pierniczkami? Podaruj bliskiej osobie pudełko wypełnione takimi wafelkami, oczywiście zrobionymi przez siebie. Jak je przygotować?

Tu znajdziesz przepis na pierniczkowe domowe wafelki.



Świąteczna mieszanka herbaty



Przygotuj skomponowaną przez siebie mieszankę herbaty. Jako jej podstawę weź dobrą czarną herbatę i dodaj ulubione składniki, które jednocześnie dodadzą herbacie aromatu, ale też będą pięknie wyglądać. Do świątecznej mieszanki wykorzystaj np. potłuczone na drobne kawałki laski cynamonu i suszone kawałki skórki pomarańczy. Do tego typu mieszanki sprawdzą się też kawałki suszonych jabłek i gruszek, płatki migdałów, suszona skórka z cytryny, suszone wiśnie, aronie albo gruszki.

Mieszankę możesz uszykować na dwa sposoby: już wymieszaną dokładnie, lub ułożoną warstwami w słoiku (ta wersja wygląda niezwykle efektownie: to np. warstwa herbaty, warstwa cynamonu, warstwa herbaty, warstwa suszonej żurawiny itp).



Domowe przetwory



Jeśli nie próżnowałeś latem i jesienią i masz spiżarnię pełną domowych specjałów, to nie ma lepszego pomysłu na prezent. Wystarczy ozdobić słoiki świątecznymi etykietami i zapakować w pudełko lub wiklinowy koszyk. Mogą to być domowe konfitury, soki, ale też kiszonki czy domowe leczo. A co, jeśli przespałeś sezon na przetwory? Nic straconego. Nawet w grudniu możesz przygotować przetwory – na przykład na bazie cytrusów. My polecamy na przykład dżem z dyni i pomarańczy (o tej porze roku zwykle są dostępne jeszcze dynie piżmowe).

Przepis na dżem z dyni i pomarańczy.



Domowa nalewka z miodu i cytryn



To, rzecz jasna, prezent tylko dla dorosłych. Cytrynówka na miodzie ma jedną ważną zaletę – nie wymaga wielu miesięcy leżakowania, jak wiele innych tego typu trunków. Możesz ją zrobić nawet kilka dni przed świętami (choć najlepsza jest, kiedy postoi przynajmniej dwa tygodnie). Butelkę możesz ozdobić suszonymi plastrami cytryny.

Tu znajdziesz dokładny przepis, jak zrobić cytrynówkę na miodzie.



Wspólny posiłek



Kupony na wspólnie spędzony czas to jeden z najmodniejszych trendów prezentowych. Nic dziwnego – w zabieganym świecie czas to najcenniejsza waluta. Podaruj więc bliskiej osobie (albo całej rodzinie) czas przy wspólnym, wyjątkowym posiłku, który sam przygotujesz (albo zrobicie to wspólnie). Może to być wykwintna kolacja, albo obiad przyrządzony na ognisku nad jeziorem. Jak włożyć taki prezent pod choinkę? Uszykuj go na przykład w formie ozdobnego, własnoręcznie napisanego menu albo specjalnego zaproszenia.Czytaj też:

