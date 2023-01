Czy można gotować wodę w mikrofalówce? Ekspertka tłumaczy, dlaczego to niebezpieczne

Prof. Katarzyna Siuzdak z IMP PAN w Gdańsku – znana popularyzatorka nauki, niezwykle aktywna w mediach społecznościowych współautorka projektu Science Mission, tym razem postanowiła odpowiedzieć na pytanie: „Czego lepiej nie gotować mikrofalówce?”

Jak działa kuchenka mikrofalowa?

Jak wytłumaczyła prof. Siuzdak, mikrofalówka „wytwarza promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu mikrofal i tak się składa, że te fale wprowadzają w drgania przede wszystkim cząsteczki wody w podgrzewanej potrawie. A te cząsteczki co już zaczęły drgać przekazują energię kolejnym i tak zimny kotlet staje się ciepłym posiłkiem”. Podkreśliła jednocześnie, że promieniowanie mikrofalowe to promieniowanie niejonizujące, które nie uszkodzi naszych komórek i nie zakłóci działania innych sprzętów w domu.

Czy można podgrzać wodę w mikrofalówce?

Mkrofalówka to urządzenie wszechstronne i wiele osób nie wyobraża sobie bez niej życia. Można w niej potrawy odgrzewać, odmrażać, często też posiadają funkcje grilla. Są nawet książki kucharskie poświęcone przygotowaniu potraw w mikrofali. Ale czy to oznacza, że w mikrofali można podgrzać wszystko? Niekoniecznie.

„O ile podgrzewanie w mikrofalówce pozwala nam bardzo szybko podgrzać posiłek, to jednak podgrzewanie wody w mikrofalówce i czajniku czy garnku przebiega inaczej i warto sobie zdawać z tego sprawę” – napisała Katarzyna Siuzdak. Na liście produktów, których lepiej nie wkładać do mikrofali jest woda. Jak tłumaczy prof. Siuzdak, chodzi to, że w kuchence mikrofalowej woda nie podgrzewa się równomiernie. To oznacza, że pod warstwą chłodniejszej wody, może być woda wrząca, a dodatkowo może dojść do przegrzania wody.

Czy jest przegrzanie wody?

Katarzyna Siuzda w prosty sposób wyjaśnia, czy jest przegrzanie wody. Jak napisała, „woda dalej jest w stanie ciekłym, ale osiąga temperaturę wyższą od 100 st. Celsjusza bez wrzenia (gotowania). Nie powstają wtedy bąbelki powietrza, bo woda nie jest zaburzona”. I taka sytuacja może być bardzo niebezpieczna – ponieważ gdy do przegrzanej wody włożysz łyżeczkę albo coś dosypiesz, zaburzysz wodę, która gwałtownie zacznie się gotować, a w efekcie może dojść do eksplozji i poważnych oparzeń. Mówiąc krótko – podgrzewając wodę w mikrofalówce, nie masz nigdy kontroli nad tym, jaka jest jej temperatura, a ta może okazać się wyższa, niż 100 st. Celsjusza.

Jak bezpiecznie podgrzać wodę w mikrofali?

Aby bezpiecznie podgrzać wodę w mikrofali, dobrze jest robić to etapami i po każdym zamieszać wodę. Do pojemnika czy kubka z wodą warto włożyć jakiś niemetalowy przedmiot, np. patyczek. Nie zamykaj pojemnika z podgrzewanym płynem.

