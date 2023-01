Jak zaoszczędzić na jedzeniu, nie szkodząc swojemu zdrowiu? Poznaj 5 wskazówek

Istnieje wiele sposobów oszczędzania na jedzeniu, które nie są równoznaczne ze stosowaniem niezdrowej diety. Wręcz przeciwnie – najwięcej wydajemy na gotowe dania i półprodukty, których jakość nie zawsze idzie w parze z ceną. Zdrowa dieta nie musi kosztować fortuny, jeżeli nauczymy się właściwie wykorzystywać zasoby żywności oraz robić zakupy w przemyślany sposób.

Po pierwsze: znajdź czas na samodzielne gotowanie

Przyjemnie jest spożywać posiłki w restauracjach, jednak wiąże się to ze sporymi wydatkami. Jeżeli chcesz zaoszczędzić na jedzeniu, przygotuj ulubione danie w domu, co pozwoli połączyć przyjemne z pożytecznym. Zrezygnuj także z kupowania spożywczych gotowców, które nie poprawiają stanu zdrowia, bo często są źródłem sztucznych dodatków do żywności. Komponuj codzienny jadłospis z naturalnych, nieprzetworzonych produktów, których zakup i samodzielne przygotowanie, nie wiążą się z dużymi wydatkami.

Po drugie: planuj domowe posiłki

Zrobienie listy posiłków na cały tydzień pozwala uniknąć zbędnych zakupów. Warto na niej uwzględnić posiłki, które możemy przygotować, wykorzystując resztki z poprzedniego dnia, bo mogą z nich powstać np. pyszne zapiekanki. Na zakupy nie powinniśmy udawać się z pustym żołądkiem, bo wówczas trudniej jest kupować produkty jedynie z przygotowanej wcześniej listy.

Po trzecie: sprawdź, jakie produkty masz w kuchennych szafkach i w lodówce

Najczęściej marnujemy żywność, o której zapominamy. Kasze, makarony, ryż, warzywa i inne produkty spożywcze z kuchennych szafek, lodówki i zamrażarki powinny być na bieżąco wykorzystywane do przygotowywania posiłków.

Niewiele osób wie, że np. z nieco przywiędłych warzyw oraz ich obierków można przygotować aromatyczny bulion, który po zamrożeniu, doskonale zastąpi niezdrowe kostki rosołowe. Wykorzystując warzywa, które utraciły jędrność, powinniśmy sprawdzić, czy nie są one spleśniałe lub zgniłe – takie produkty musimy wyrzucić!

Po czwarte: właściwie przechowuj szybko psujące się produkty spożywcze

Warzywa, mięso, ryby oraz pieczywo – te produkty szybko się psują, jeżeli niewłaściwie je przechowujemy. Po przyniesieniu żywności ze sklepu wyjmij ją z folii i przełóż do odpowiedniego pojemnika. Warzywa liściaste, a także zioła wstaw do pojemnika z wodą i umieść w lodówce. Mięso i ryby przygotuj zaraz po zakupie, aby uniknąć psucia się żywności. Pieczywa także nie należy przechowywać w folii – możesz zawinąć je w lnianą ściereczkę i umieścić w chlebaku.

Po piąte: zastąp białko zwierzęce białkiem roślinnym

Nadmierne spożycie białka zwierzęcego w postaci mięsa oraz wędlin zwiększa ryzyko rozwoju wielu chorób oraz wiąże się z dużymi wydatkami. Warto ograniczyć spożycie białka zwierzęcego, zastępując je białkiem roślinnym, które znajdziemy m.in. w nasionach roślin strączkowych.

