Tej kapusty używaj nie tylko do gołąbków. Jedz ją regularnie i ciesz się dłuższym życiem

W Europie popularne są różne odmiany kapusty. W Polsce najczęściej wykorzystywana jest kapusta głowiasta biała, czerwona oraz pekińska. Jednak na naszych stołach pojawia się też kapusta włoska, która – jak sama nazwa wskazuje – pochodzi z Włoch. Jest bardziej delikatna niż wymienione wcześniej odmiany.Różni się od nich również wyglądem – jej liście są cieńsze i pomarszczone, mają ciemnozieloną barwę. Jej smak też jest delikatniejszy i bardziej słodki. Kapusta włoska ma w sobie mnóstwo ważnych składników, poprawiających zdrowie i samopoczucie.

Na co pomaga kapusta włoska?

Atutem włoskiej kapusty jest duża zawartość błonnika, co znacząco poprawia metabolizm i ułatwia pozbycie się zbędnych kilogramów. Z tego powodu nie powinno jej zabraknąć w diecie osób, które się odchudzają. To warzywo jest bardzo zdrowe. W jednej główce kapusty włoskiej znajdziemy wiele witamin, których działanie jest bardzo dobrze znane. Witamina C wzmacnia układ immunologiczny, obniża ciśnienie krwi oraz przyspiesza gojenie się ran. Witamina A jest idealna dla narządu wzroku oraz stanu skóry, włosów i paznokci. W końcu witamina K – ważna w pracy układu sercowo-naczyniowego oraz w regulacji gospodarki wapniowej. Z kolei witaminy z grupy B poprawiają funkcjonowanie układu nerwowego. Działanie włoskiej kapusty wzmacniają również takie składniki mineralne jak wapń, potas, fosfor i magnez. To nie wszystko – zawarte we włoskiej kapuście fitoskładniki i sulforafan spowalniają procesy starzenia, wydłużają życie i działają antynowotworowo.

Wartości odżywcze w 100 g włoskiej kapusty:

wartość energetyczna – 33 kcal,

białko – 1,7 g,

tłuszcz – 0,2 g,

węglowodany ogółem – 7,4 g,

błonnik – 2,5 g.

Kapusta włoska bogata jest w takie witaminy. Należą do nich:

witamina C – 48 mg,

tiamina – 0,072 mg,

ryboflawina – 0,06 mg,

niacyna – 0,36 mg,

witamina B6 – 0,08 mg,

foliany – 57 µg,

witamina E – 1,67 mg,

witamina K – 76 µg,

beta-karoten – 52 µg,

witamina A – 9 µg.

Składniki mineralne dostarczane przez kapustę włoską to:

wapń – 67 mg,

żelazo – 0,3 mg,

magnez – 13 mg,

fosfor – 33 mg,

potas – 228 mg,

sód – 19 mg,

cynk – 0,32 mg.

Czy włoska kapusta działa antyrakowo?

Propagatorem spożywania warzyw kapustnych, w tym kapusty włoskiej, jest dr Douglas Graham, dietetyk, który jest żywieniowym doradcą sportowców i trenerów na całym świecie. Jego zdaniem wszystkie odmiany kapusty mają właściwości antynowotworowe, w tym kapusta kiszona. Natomiast kapusta włoska zawiera przeciwutleniacze, które wspomagają niszczenie rodników w organizmie.

Z kolei dr Ingrid Herr z Uniwersytetu w Heidelbergu zwraca uwagę na składnik włoskiej kapusty, który jest bardzo silnym czynnikiem antyrakowym. Chodzi o związek sulforafan. Odkryto, że sulforafan znacznie wydłuża życie, przez zmniejszanie stresu oksydacyjnego i hamowanie stanów zapalnych. Związek ten można znaleźć we wszystkich odmianach kapusty (w tym w pak choi), także w brokułach, jarmużu, kapuście pekińskiej, kalafiorze czy brukselce. Sulforafan ma tez inne właściwości – zmniejsza ryzyko chorób sercowo-naczyniowych i opóźnia procesy starzenia.

Poza tym w kapuście włoskiej znajdują się glikozydy olejku gorczycznego, które zapobiegają infekcjom i rozwojowi nowotworów (zwłaszcza raka wątroby, sutka, trzustki i okrężnicy).

Do czego można wykorzystać włoską kapustę?

Kupując włoską kapustę, najlepiej wybierać tę o chrupiących liściach – świadczy to o świeżości warzywa. Gdy zaczniemy przyrządzać danie z kapusty, najpierw wytnijmy jej głąb. To warzywo może być składnikiem zup, zapiekanek, bigosów, placków i oczywiście gołąbków. Aby je przygotować, można zastosować tradycyjny przepis na gołąbki, ale zamiast kapusty białej zastosować jej włoską odmianę. Do tego warzywa pasują takie przyprawy jak kminek, curry, goździki, liść laurowy czy pieprz.

