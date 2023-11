Włoskie sery w promocji w Biedronce. Co zrobić z burraty, ricotty i stracciatelli?

Nie ma włoskich dań bez klasycznych serów. Teraz w ramach promocji w sieci Biedronka można kupić włoskie sery w atrakcyjnych cenach. To m.in. ser stracciatella za 6,99 zł za 140 g, ricotta za 5,99 zł za 250 g czy burrata za 4,99 zł za 125 g. Podpowiadamy, jak można wykorzystać je w kuchni. Promocja w Biedronce trwa do soboty 4 listopada.

Włoska stracciatella. Co z niej zrobić?

Stracciatella to – tłumacząc najprościej – poszarpane kawałki mozzarelli zanurzone w słodkiej, kremowej śmietance. To połączenie bardzo delikatne, które daje wiele możliwości. Włosi lubią straciatellę po prostu rozsmarować na dobrym pieczywie lub grzance. Polecamy np. połączenie z suszonymi pomidorami, albo wędzonymi rybami. Ale może ona być także świeżym dodatkiem do pizzy, albo klasycznego włoskiego sosu pomidorowego podawanego z makaronem (stracciatellę dodaje się już na talerzu).

Jak jeść ser burrata?

Burrata to ser sprzedawany w kształcie charakterystycznych kul. Wnętrze burraty to nic innego, jak... kremowy ser stracciatella. Kiedy rozetniesz kulę, stracciatella wypłynie ze środka. Dlatego z burraty można zrobić proste i efektowne dania, które śmiało możesz zaserwować na przyjęciu. To jednocześnie ser bardzo sycący – jeśli zjesz kulkę burraty z dodatkami na śniadanie, to gwarantujemy, że nie będziesz głodny aż do obiadu. My polecamy, aby podać burratę z pieczonymi pomidorkami. Możesz np. zrobić burratę z żółtymi pomidorami według przepisu Leszka Wodnickiego. Do burraty obok pomidorów będą też pasowały np. słodkie figi, czy skropione cytryną lub limonką awokado. Burratę możesz wykorzystać do sałatek, makaronów czy jako dodatek do pizzy.

Co zrobić z ricotty?

Ser ricotta to jeden z klasyków wśród włoskich serów. Można wykorzystać go zarówno do deserów jak i dań wytrawnych. Dodaj do niego śmietankę i świeże owoce, a otrzymasz pyszny i odżywczy deser. Ricottę (szczególnie tę na bazie mleka krowiego) możesz wykorzystać do zrobienia sernika, także sernika na zimno. Ale ricotta świetnie się nadaje także jako podstawa past kanapkowych (wymieszaj ją np. z tuńczykiem w oleju i świeżym szczypiorkiem), jako nadzienie do pierogów (np. w połączeniu ze szpinakiem) czy dodatek do tart, pizzy i sałatek. Ricottę możesz także wykorzystać do zrobienia polskich kopytek czy klusek leniwych.

My szczególnie polecamy ricottę według przepisu Leszka Wodnickiego (to przepis przygotowany specjalnie dla „Wprost”). Tu sekretem dania są dodatki – przede wszystkim chrupiąca posypka. Taką ricottę można zjeść na kolację i zajadać się nią w towarzystwie dobrej, chrupiącej bagietki.

