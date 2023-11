Tanie masło przez jeden dzień w Biedronce. Możesz kupić i zamrozić

Ta promocja trwa tylko jeden dzień. 13 listopada możesz kupić w Biedronce masło Ekstra Mleczna Dolina 200 g za 2,99 zł. Są jednak warunki: trzeba kupić 10 sztuk masła. Promocja jest przeznaczona dla osób, które mają aplikację Moja Biedronka. My podpowiadamy, co zrobić z taką ilością masła.

Przechowuj masło w lodówce i wykorzystaj na święta

Przede wszystkim sprawdź datę ważności masła. Jeśli jest ważne jeszcze w grudniu, przyda się do świątecznych wypieków i potraw. Masło wykorzystasz m.in. do zrobienia świątecznych pierniczków, kruchych ciastek maślanych, pysznych popękanych ciasteczek, tradycyjnych ciast drożdżowych, makowca czy sernika. Masło wzbogaci smak grzybowych i mięsnych farszów i podkręci aromat świątecznych pieczeni.

Jak przechowywać masło w lodówce? Ważne jest, aby masło przechowywać w oryginalnych opakowaniach (można je też przełożyć do specjalnego pojemnika na masło), ale też nie kłaść obok produktów o intensywnym zapachu, przede wszystkim obok mięsa czy wędlin. Masło bardzo szybko łapie inne zapachy.

Czy masło można zamrozić?

Masło można mrozić. Jest to bezpieczny sposób, aby zachować jego świeżość na dłużej. Mrożone masło można przechowywać ok. 8 miesięcy. Tu jednak warto zwrócić uwagę na kilka zasad. Przede wszystkim staraj się mrozić świeże masło (a nie w momencie, kiedy bliskie jest końca terminu ważności). Podobnie jak w przypadku przechowywania w lodówce, nie umieszczaj masła obok mięsa czy innych produktów, których zapachem może przesiąknąć. Masło możesz mrozić w oryginalnych opakowaniach, możesz też wykorzystać pojemniki czy torebki do mrożenia. Można też masło podzielić na mniejsze kawałki.

Rozmrożone masło możesz wykorzystywać tak samo, jak świeże. Aby rozmrozić masło, wystarczy włożyć je na noc do lodówki, albo zostawić na kilka godzin w temperaturze pokojowej. Jeśli chcesz wykorzystać masło do ciasta, możesz je zetrzeć na tarce albo rozpuścić w garneczku (jeśli przepis wymaga użycia płynnego masła). Masło można także rozmrażać w mikrofalówce.

