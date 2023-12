Jaka ryba do ryby po grecku – dorsz, morszczuk a może mintaj? Dokonałam najlepszego wyboru!

To danie doskonale smakuje zarówno na zimno, jak i na ciepło. I co najważniejsze, możemy przygotować je nawet z kilkudniowym wyprzedzeniem. Właściwie jest to nawet zalecane, ponieważ ryba po grecku zyskuje na smaku po kilku godzinach spędzonych w lodówce.

Jaką rybę wybrać do ryby po grecku?

Najważniejsza zasada jest taka, aby ryba nie miała ości albo miała ich bardzo mało. Ja zawsze wybieram filety. Do przygotowania dania najlepiej użyć świeżej ryby, a jeśli decydujemy się na mrożoną (najlepiej kupić tę bez glazury), należy bardzo dobrze ją rozmrozić, umyć, a następnie dokładnie osuszyć. Jeśli tego nie zrobimy, ryba zacznie rozpadać się na patelni.

Gatunki ryb polecane do ryby po grecku:

– bogata w białko, a przy tym bardzo delikatna i chuda – z tego powodu polecana jest osobom z nadwagą i otyłością, 100 g miruny to zaledwie 74 kcal; w tej rybie jest dość mało ości, dorsz – to jedna z najzdrowszych ryb, zawiera m.in. witaminy D, B12 i A oraz wielonienasycone kwasy tłuszczowe np. DHA i EPA, to również niskokaloryczna ryba – w 100 g dorsza znajduje się jedynie około 80 kcal,

– jest źródłem pełnowartościowego białka i kwasów tłuszczowych, jego mięso jest dość kruche, w 100 g tej ryby kryją się 92 kcal, morszczuk – mięso tej ryby jest bardzo chude i delikatne, zawiera nienasycone kwasy omega-3 i sporo kwasu foliowego, w 100 g tej ryby znajduje się 78 kcal.

Wiele osób decyduje się na wykorzystanie pangi, robiąc rybę po grecku. Warto jednak wiedzieć, że wprawdzie ma ona wysoką zawartość białka, ale za to dużo mniej kwasów tłuszczowych omega-3 niż inne miruna, dorsz, mintaj i morszczuk. Jej atutem jest brak ości, ale ze względu na możliwą obecność antybiotyków i toksyn w mięsie pangi powinniśmy jej unikać.

Czy każda ryba nadaje się do ryby po grecku?

Dość długo szukałam gatunku ryby, który będzie idealnie pasował do smaku ryby po grecku. Spróbowałam wszystkich wymienionych wyżej ryb. Moim zdaniem, najbardziej odpowiednie do przygotowania tej potrawy są: miruna (ze względu na delikatny smak) i dorsz (pod warunkiem, że nie wysuszymy go podczas pieczenia lub smażenia).

Teoretycznie rybę po grecku możemy przygotować, wykorzystując do tego niemal wszystkie ryby, które mają mało ości. Jednak warto wybierać ryby chude, ponieważ większość przepisów wymaga zastosowania oleju lub oliwy, co sprawia, że danie ma pewną zawartość tłuszczu. Choć przyjęło się, że składnikiem tego dania może być wyłącznie biała ryba, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby przygotować je na przykład na bazie łososia.

Jak zrobić idealną rybę po grecku?

W zależności od upodobań, to danie może mieć smak bardziej słodki lub kwaśny. Idealnie jest wtedy, gdy te oba smaki są zrównoważone. Aby to osiągnąć, należy dodać do ryby jak najwięcej warzyw, w tym przede wszystkim marchewkę, por i cebulę. Ale też świetnie sprawdzi się czerwona papryka. Polecamy sprawdzony przepis na rybę po grecku, idealny na święta! Warto pamiętać o tym, aby przed smażeniem lub pieczeniem (to wersja dla osób na diecie), rybę bardzo dobrze przyprawić. Świetnie sprawdzą się tradycyjne przyprawy jak sól i pieprz oraz sok z cytryny.

