W święta pochłaniamy ponad 6 tys. kalorii. Najbardziej i najmniej kaloryczne potrawy świąteczne

Święta Bożego Narodzenia trwają 3 dni, w związku z tym warto rozłożyć nasze możliwości w taki sposób, aby zjedzenie zbyt obfitej kolacji wigilijnej nie spowodowało, że przez resztę świąt nie będziemy w stanie tknąć niczego więcej. A do tego będziemy musieli zmagać się z dolegliwościami, takimi jak bóle brzucha, niestrawność, nudności czy wymioty.

Ile kalorii mają potrawy świąteczne?

Mimo że w wigilię jemy potrawy postne, jeśli chcemy spróbować każdego z 12 dań, w sumie podczas jednej kolacji spożyjemy przeciętnie od 1 do 2 tysięcy kalorii. Mnożąc te wartości przez dwa kolejne dni, podczas których zwykle jemy obfity obiad i kolację, kaloryczność przekroczy normy.

Oto świąteczne potrawy porównane pod względem kaloryczności:

smażony karp – 270 kcal w jednej porcji (1 porcja to około 130 g),

śledź w oleju – 270 kcal w 100 g,

kutia – 250 kcal w 100 g,

krokiet z kapustą i grzybami – 240 kcal w jednej sztuce (1 sztuka waży około 150 g),

ryba po grecku – 230 kcal w 100 g,

schab ze śliwką – 230 kcal w plastrze (ok. 60 g),

pierogi z kapustą i grzybami –75 kcal w jednej sztuce (3 pierogi to 225 kcal),

barszcz z uszkami – 200 kcal w 200 ml z 5 uszkami,

kompot z suszu – 200 kcal w jednej szklance,

zupa grzybowa z makaronem – 180 kcal w 200 ml,

śledź pod tzw. pierzynką – 170 kcal w 100 g,

karp w galarecie – 160 kcal w 100 g,

sałatka jarzynowa – 160 kcal w 100 g.

Najbardziej i najmniej kaloryczne ciasta świąteczne

W czasie świąt na naszych stołach królują również słodkości. Ile kalorii mają najpopularniejsze ciasta serwowane na Boże Narodzenie?

Zawartość kalorii w porcji ciasta wg portalu tabelakalorii.net:

piernik (100 g) – 356 kcal,

makowiec (90 g)– 355 kcal,

miodownik (100 g) – 282 kcal,

sernik (80 g)– 257 kcal,

szarlotka (100 g) – 252 kcal,

keks (55 g)– 207 kcal,

ciasto drożdżowe (40 g) – 150 kcal,

pierniczek z lukrem (1 sztuka) – 50 kcal.

Jak odchudzić świąteczne dania?

Z powyższego zestawienia wynika, że najwięcej kalorii ma smażony karp. Aby podać go w wersji mniej kalorycznej, czyli zdrowszej (i smaczniejszej!) można upiec go w piekarniku. Ten sam patent można zastosować, przygotowując rybę po grecku. Jeśli już musimy użyć tłuszczu, zamiast oleju, zastosujmy oliwę z oliwek. Wystrzegajmy się tłustych majonezów, zamiast nich użyjmy jogurtu naturalnego. Przygotowując kompot z suszu, nie dodawajmy zbyt dużo cukru – śmiało możemy zastąpić go miodem. W kompocie świetnie sprawdzą się suszone śliwki, które przyspieszą metabolizm. Piekąc ciasta, ograniczajmy cukier – sprawdzony patent to dodawanie połowy porcji cukru wskazanej w przepisie. Postarajmy się, aby na stole nie brakowało warzyw, zarówno surowych jak i gotowanych. Używajmy przypraw, które usprawniają trawienie. Należą do nich m.in. pieprz kajeński, chili i curry.