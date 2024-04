Tanie masło w Lidlu. Zaoszczędzisz ponad 50 procent, ale tylko przez 1 dzień

Masło znajduje bardzo szerokie kulinarne zastosowanie. Jest wykorzystywane głównie jako smarowidło do pieczywa. Dodaje się je również do różnego rodzaju wypieków i sosów. To dzięki niemu potrawy zyskują wyjątkowy, delikatny smak. Warto więc skorzystać z okazji, którą daje swoim klientom sieć sklepów Lidl i kupić masło po promocyjnej cenie. Trzeba się jednak pośpieszyć, bo oferta obowiązuje tylko jeden dzień – w czwartek, 18 kwietnia 2024 roku.

Promocja na masło w Lidlu

Akcja promocyjna organizowana przez sieć sklepów Lidl dotyczy konkretnego produktu – masła ekstra marki Pilos (82%). Mogą z niej skorzystać posiadacze aplikacji Lidl Plus. To oprogramowanie dostępne za darmo w sklepie internetowym. Wystarczy pobrać je, zainstalować na swoim telefonie komórkowym, otworzyć i postępować zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie. Na koniec trzeba aktywować odpowiedni kupon i gotowe.

Klienci, którzy spełnią te warunki mogą nabyć masło za 2,58 zł, czyli 52 procent taniej niż „normalnie”. Cena regularna (poza promocją) wynosi 5,99 zł. By zaoszczędzić, należy kupić jednorazowo minimum trzy sztuki masła (po 200 gramów każda). Obowiązuje też pewien limit. Na jeden kupon można otrzymać tylko 6 opakowań. Każdy kolejny produkt będzie sprzedawany po cenie bez obniżki.

Co zrobić z zapasem masła?

Masło można z powodzeniem zamrozić. Wcześniej warto podzielić je na mniejsze porcje (najlepiej takie, które zużywamy zwykle w ciągu jednego dnia) i zawinąć każdą z nich w folię spożywczą. Tak przechowywany produkt należy wykorzystać w ciągu 3 miesięcy od momentu umieszczenia go w zamrażarce. Oczywiście przedtem trzeba go rozmrozić. Cały proces jest banalnie prosty. Wystarczy włożyć masło na noc do lodówki lub pozostawić je w temperaturze pokojowej na kilka godzin.

