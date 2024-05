Teraz dobre i tanie masło kupisz w Biedronce. Możesz zaoszczędzić nawet ponad 50 procent

Masło to jedno z najpopularniejszych smarowideł do pieczywa. Jest również składnikiem wielu sosów, ciast i deserów. Dzięki niemu potrawy zyskują jeszcze więcej smaku. Dlatego wiele osób nie wyobraża sobie, by w kuchni mogło go zabraknąć. Teraz nadarza się świetna okazja, by uzupełnić zapasy tego tłuszczu, a zarazem sporo zaoszczędzić. Poznaj warunki promocji.

Promocja na masło w Biedronce – zasady

Promocja obejmuje produkty trzech różnych marek – masło z Polskiej Mleczarni, Łaciate oraz MLEKPOL Mazurski Smak. Każdy z nich można kupić za 3 złote 33 grosze. Jeśli wybierzesz masło Łaciate, zaoszczędzisz najwięcej, bo ponad 50 procent (cena tłuszczu przed obniżką wynosi 6,99 zł). Jeżeli natomiast zdecydujesz się na zakup masła pozostałych marek, zyskasz nieco mniej (cena regularna tych produktów to 5,99 zł).

By skorzystać ze zniżek, trzeba mieć kartę Moja Biedronka. Wyrobisz ją za darmo w każdym sklepie sieci. Oferta jest skierowana również do posiadaczy bezpłatnej aplikacji Moja Biedronka. Wystarczy pobrać oprogramowanie ze sklepu internetowego i zainstalować je na swoim smartfonie, a następnie aktywować specjalny kupon. W ramach promocji możesz dowolnie łączyć produkty objęte promocją lub nabyć wyłącznie masło jednej marki. Wybór należy do ciebie.

Pamiętaj jednak, że akcja ma też pewne ograniczenia. Obowiązuje dzienny limit. W ciągu jednego dnia możesz nabyć tylko trzy kostki masła na kartę lub kupon w aplikacji. Promocja trwa od poniedziałku do środy (27-29 maja 2024 roku). Oznacza to, że w ciągu trzech dni jedna osoba może kupić łącznie 9 opakowań masła o wadze 200 gramów.

Jak przechowywać masło, by zachowało świeżość na dłużej?

Najlepiej trzymać je w lodowce, w szczelnie zamykanych pojemnikach, z dala od innych produktów spożywczych. Pamiętaj, że ten rodzaj tłuszczu bardzo szybko chłonie obce zapachy. Dlatego nie powinien leżeć w pobliżu mięs, wędlin lub innych artykułów wydzielających intensywny aromat. Masło możesz również zamrozić. W całości lub podzielone na mniejsze kawałki. Warto wcześniej przełożyć je do specjalnego pojemnika lub woreczka strunowego na mrożonki.

Czytaj też:

Ten koktajl à la piña colada zastępuje mi śniadanie. Syci na długo i świetnie smakujeCzytaj też:

Zielone kopytka bez ziemniaków robią furorę w moim domu. Prosty przepis z 2 składników