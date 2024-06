Jajka za grosze w Lidlu. Trzeba się spieszyć, bo tanio będzie tylko kilka dni

Jajka to podstawowy składnik wielu różnych potraw. Są bazą omletów, racuchów, naleśników, ciast lub muffinek. Doskonale sprawdzają się również jako dodatek do sałatek albo samodzielna przekąska. Można wykorzystać je w kuchni na tysiąc różnych sposobów. Dlatego warto zawsze mieć pod ręką ich spory zapas. Teraz nadarza się świetna okazja, by uzupełnić ewentualne braki w lodówce bądź spiżarni, a jednocześnie sporo zaoszczędzić.

Tanie jajka w Lidlu – warunki obniżki

Oferta Lidla obowiązuje od poniedziałku do środy, czyli od 17 do 19 czerwca 2024 roku. W tym czasie każdy klient może kupić opakowanie 30 jajek marki Złota Nioska za 15 złotych i 49 groszy. Oznacza to, że jedna sztuka kosztować będzie tylko 52 grosze. Warto dodać, że jajka objęte obniżką należą do klasy A (nie zostały umyte ani w żaden sposób oczyszczone przed sprzedażą). Natomiast ich klasyfikacja wagowa to M. Są średniej wielkości.

Jak przechowywać jajka?

Najlepszym miejscem na przechowywanie jajek jest lodówka. Niska temperatura sprawia, że dłużej zachowują świeżość (nawet do 5 tygodni). Możesz je jednak również trzymać poza lodówką. Nie zapomnij jednak o jednej bardzo ważnej kwestii – takie działanie znacznie skraca termin przydatności jajek do spożycia (do 7 dni). Pamiętaj, by trzymać surowe jajka z dala od owoców i innych produktów, które nie są poddawane obróbce termicznej przed zjedzeniem.

Jak sprawdzić świeżość jajek?

Można to zrobić w bardzo prosty i szybki sposób. Wystarczy wrzucić jajko do wysokiej szklanki wypełnionej wodą i zobaczyć, jak będzie się zachowywać. Jeśli opadnie na dno, jest świeże. Jeżeli natomiast zacznie unosić się na powierzchni wody, lepiej je wyrzucić. Z kolei jajko, które „pływa” pośrodku szklanki trzeba zużyć w jak najszybszym terminie.

Czytaj też:

Fit jajecznica to mój sposób na pyszne i błyskawiczne śniadanie podczas diety. Koniec z szorowaniem patelniCzytaj też:

Jajecznica w formie roladek wygląda i smakuje obłędnie. Moja rodzina kocha to danie, a robi się je ekspresowo