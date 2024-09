Dobre masło „za grosze” i inne superokazje w Lidlu. Dzięki nim zaoszczędzisz i zrobisz pyszne, tanie posiłki

By skorzystać z większości superokazji w Lidlu, trzeba posiadać aplikację Lidl Plus. Można ją pobrać za darmo ze sklepu internetowego. Potem wystarczy już tylko zainstalować oprogramowanie na swoim telefonie komórkowym. Zeskanowanie aplikacji i aktywacja specjalnych kuponów podczas zakupów daje klientom dostęp do wielu atrakcyjnych akcji promocyjnych. Specjalnie dla Was zebraliśmy najciekawsze i najlepsze oferty tego tygodnia.

Jak zdobyć dobre i tanie masło w Lidlu?

Promocja w Lidlu dotyczy masła z Polskiej Mleczarni marki Mlekovita (82 procent). Obowiązuje przez ściśle określony czas. Zaczyna się i kończy w poniedziałek, 9 września 2024 roku. Posiadacze aplikacji Lidl Plus, którzy tego dnia aktywują specjalny kupon i kupią trzy kostki masła w cenie 3,69 za sztukę, kolejne trzy opakowania otrzymają za darmo. Akcja ma jednak pewne ograniczenia. Na jeden kupon można nabyć tylko 3 kostki tłuszczu o wadze 200 gramów każda.

Zakupione produkty świetnie sprawdzą się nie tylko jako smarowidło do kanapek. Możesz je wykorzystać do zrobienia pysznych, maślanych ciasteczek. To idealna propozycja na słodkie śniadanie. Możesz je też spakować i zabrać ze sobą do szkoły lub pracy. Przygotujesz te smakołyki z czterech łatwo dostępnych składników.

Przepis: Ciasteczka maślane Te przysmaki świetnie sprawdzą się nie tylko na deser, ale i śniadanie. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 2 godz. Liczba porcji 35 Składniki 250 g mąki pszennej

190 g masła

70 g cukru pudru

1 żółtko Dodatkowo: mąka do podsypania blatu Sposób przygotowania Szykowanie składnikówMasło i żółtko powinny być zimne. Tłuszcz warto pokroić na mniejsze kawałki. Przesiejcie mąkę przez sito. Robienie ciastaKawałki schłodzonego masła dodajcie do mąki. Całość przesiekajcie nożem, rozkruszcie w palcach. Dodajcie cukier puder oraz żółtko. Wymieszajcie składniki, zagniećcie szybko kruche ciasto. Zawińcie je w folię spożywczą i włóżcie do lodówki na około godzinę. Przygotowanie ciasteczekRozwałkujcie schłodzone ciasto na grubość około 0,5 cm. Warto blat posypać mąką. Dzięki temu ciasto nie będzie przyklejać się do jego powierzchni. Wykrójcie z ciasta dowolne kształty za pomocą gotowych foremek. Wyłóżcie je na blasze z papierem do pieczenia. Pamiętajcie o zachowaniu odstępu między poszczególnymi ciasteczkami. Pieczenie ciasteczekWłóżcie blachę do piekarnika nagrzanego do temperatury 180 stopni (grzanie góra-dół) na około 10 minut. Ciastka będą gotowe, gdy zyskają złoty kolor.

Wskazówka: Z podanej ilości składników wychodzą trzy blachy ciasteczek. Jeśli chcecie urozmaicić ich smak możecie dodać do masy kakao lub cynamon, a gotowe wypieki udekorować domowym lukrem. królewskim.

Rada: Ciasteczka można przechowywać w suchym, szczelnie zamykanym pojemniku nawet do 8 tygodni.

Inne superokazje w Lidlu

Promocja na dobre masło to niejedyna superoferta, z jakiej warto skorzystać, robiąc zakupy w Lidlu. Sieć sklepów przygotowała również inne niespodzianki cenowe dla swoich klientów. Zwróćcie uwagę na akcję „1+1 gratis”, która obowiązuje we wtorek, 10 września 2024 roku. Klienci, którzy kupią paczkę mozzarelli o wadze 125 gramów za 2 złote i 99 groszy, dostaną drugą taką samą „porcję” sera za darmo. Muszą jedynie aktywować specjalny kupon w aplikacji Lidl Plus. Jedna osoba nie może nabyć więcej niż 2 opakowania produktu, w tym jeden gratis.

Należy zauważyć, że mozzarella to jeden z przysmaków polecany przez znanego dietetyka. Ser stanowi źródło pełnowartościowego białka, które syci i wspomaga pracę przewodu pokarmowego. Jest idealnym dodatkiem do kanapek, wrapów czy tortill. Nic nie stoi również na przeszkodzie, by wykorzystać go przyrządzenia lekkiej sałatki na kolację.

A jeśli macie ochotę na szybki i tani obiad, sięgnijcie po przepis na cukinię faszerowaną mięsem mielonym. Warto przygotować ten przysmak, bo Lidl obniżył cenę warzywa o ponad 55 procent. Teraz za cukinię zapłacicie jedynie 2 złote i 99 groszy (to koszt jednego kilograma). By zaoszczędzić, musicie zrobić zakupy w konkretnym terminie. Promocja trwa od poniedziałku do środy (9-11 września 2024 roku). Posiadanie aplikacji Lidl Plus nie jest konieczne.

Czytaj też:

Ten koktajl to moje ostatnie odkrycie. Smakuje świetnie, syci i pomaga mi w odchudzaniuCzytaj też:

W PRL-u była kulinarnym koszmarem dzieciństwa. Jednak moje dzieci kochają tę kaszę mannę