Nie przyrządzam już klusek w tradycyjny sposób. U szefa kuchni podpatrzyłam genialny patent na gotowanie makaronu

Jak zwykle gotujesz makaron? Wrzucasz go do wrzącej, lekko osolonej wody, mieszasz i czekasz aż zmięknie? Kiedyś też tak robiłam. Do czasu, gdy znajomy szef kuchni pokazał mi swój patent na przyrządzanie klusek. Nie używa nawet garnka. Zamienia go na inne, mniej oczywiste naczynie. Stosuje jeszcze jeden zaskakujący trik. Nadzwyczaj prosty, a zarazem skuteczny.

Jak ugotować makaron bez garnka?

Wbrew pozorom nie potrzebujesz garnka, by ugotować makaron. Zamień go na inne naczynie – patelnię. Wrzuć na nią porcję suchych klusek i zalej je zimną, a nie wrzącą wodą. Płynu powinno być tyle, by przykrył makaron. Posól całość i włącz palnik pod patelnią. Gotuj kluski do momentu aż wchłoną całą wodę.

Co daje gotowanie makaronu bez garnka? Korzyści jest kilka. Po pierwsze, kluski nie sklejają się, a ich przyrządzenie zajmuje mniej czasu. Nie trzeba czekać aż woda osiągnie pożądaną temperaturę ani odcedzać makaronu. Można od razu wymieszać go z sosem, na przykład pomidorowym, śmietanowym, grzybowym czy jakimkolwiek innym. Zamiana garnka na patelnię ma jeszcze jedną niewątpliwą zaletę – pozwala uniknąć marnowania skrobi, która wykazuje wiele cennych właściwości. Zapewnia uczucie sytości i wpływa pozytywnie na pracę układu pokarmowego.

Możesz też ugotować makaron bez wody. Wystarczy, że zalejesz kluski bulionem – warzywnym lub mięsnym. Ten prosty zabieg sprawi, że staną się jeszcze smaczniejsze i bardziej aromatyczne. Uważaj, by ich nie przegotować. Makaron powinien stawiać niewielki opór podczas gryzienia. Najlepiej, gdy pozostaje lekko twardawy (al dente). Wtedy jest najzdrowszy i mniej kaloryczny niż ten ugotowany „na miękko”. Sprzyja więc zrzucaniu nadprogramowych kilogramów. Nic nie stoi na przeszkodzie, by sięgały po niego osoby na diecie redukcyjnej.

Jak wykorzystać ugotowany makaron?

Ugotowany makaron świetnie sprawdza się jako dodatek do zup, sosów, a także sałatek. Kluski wspaniale komponują się z wieloma rozmaitymi składnikami. Doskonale odnajdują się nie tylko w towarzystwie sezonowych warzyw, ale też mięs i ryb. Jeśli chcesz się o tym przekonać, wypróbuj przepis na sałatkę z tuńczykiem i makaronem. To znakomita propozycja na lunch, drugie śniadanie lub kolację.

Dobrym pomysłem na wykorzystanie ugotowanego makaronu jest też zrobienie zapiekanki. Do jej przygotowania możesz wykorzystać też resztki warzyw lub mięs zalegające w lodówce. Danie idealnie wpisuje się w ideę „zero waste”, która polega na niemarnowaniu żywności.

