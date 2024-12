Świąteczne dania z makiem mogą poważnie zaszkodzić. Sprawdź, czy ty i twoi bliscy jesteście w grupie ryzyka

Głównym składnikiem wielu świątecznych smakołyków jest niebieski mak. Produkt ten nie tylko świetnie smakuje, ale też wywiera dobroczynny wpływ na organizm. Dostarcza wapnia, magnezu, błonnika, a także zdrowych kwasów tłuszczowych, które wspierają pracę mózgu i działają ochronnie na układ sercowo-naczyniowy. To zdrowy i cenny produkt. Trzeba jednak pamiętać, że w pewnych sytuacjach może bardzo zaszkodzić. Sprawdź, kto nie powinien po niego sięgać.

Kto nie powinien jeść maku?

Produkt zawiera alkaloidy, które wykazują działanie narkotyczne. Co prawda ich ilość plasuje się na bardzo niskim poziomie, ale eksperci radzą, by nie podawać maku maluchom poniżej drugiego roku życia. Starsze dzieci powinny natomiast sięgać po niego z umiarem. Jego spożycie w zbyt dużych ilościach może wywołać nadmierną senność, wahania nastrojów, płaczliwość i rozdrażnienie.

Na mak muszą uważać również osoby w trakcie farmakoterapii. Znajdujące się w nim związki mogą bowiem wchodzić w interakcje z niektórymi lekami i osłabiać lub nasilać ich działanie. Szczególną ostrożność powinni zachować pacjenci z chorobami kardiologicznymi, którzy przyjmują leki nasercowe. W ich przypadku spożycie kutii czy makówek może doprowadzić do omdlenia i poważnych dolegliwości, takich jak duszności czy zaburzenia rytmu serca.

Bezwzględnym przeciwskazaniem do spożywania maku jest alergia na ten składnik wigilijnych potraw i deserów. Towarzyszą jej różnorodne objawy. Do najczęściej występujących symptomów należą bóle brzucha, mdłości, duszności, obrzęk jamy ustnej i gardła, kołatanie serca czy podwyższona temperatura ciała. W skrajnych przypadkach spożycie maku może doprowadzić do wstrząsu anafilaktycznego. To poważny stan, który zagraża nie tylko zdrowiu, ale i życiu.

Komu jeszcze mak może zaszkodzić?

Na mak powinny uważać osoby z cukrzycą oraz insulinoopornością. Sam produkt ma niski indeks glikemiczny i nie jest „zakazany” w diecie diabetyków. Trzeba jednak pamiętać, że znajdziemy go w składzie przysmaków, które zwykle dostarczają sporych ilości węglowodanów i spożywane w nadmiarze mocno podnoszą poziom glukozy we krwi.

