Tłumy Polaków ruszą do Biedronki po to tanie, dobre masło. Pospiesz się, jeśli chcesz zaoszczędzić

Nowy tydzień w Biedronce to kolejna okazja do tego, by sporo zaoszczędzić na zakupie dobrego masła. Możesz zrobić duży zapas i zdobyć ponad pół kilograma smarowidła w naprawdę atrakcyjnej cenie. Musisz się jednak śpieszyć, bo oferta trwa tylko jeden dzień.

Koszt masła przyprawia o ból głowy. Tłuszcz drożeje, a jego zakup bywa dużym obciążeniem rodzinnego budżetu. Dlatego wszelkie promocje na smarowidło budzą ogromne zainteresowanie. Tym razem tłumy z pewnością pojawią się w Biedronce. Znana sieć obniżyła ceny znanego i lubianego produktu. Rabat dotyczy masła ekstra marki Mleczna Dolina. Zobacz, co musisz zrobić, by z niego skorzystać. Jak dostać tanie i dobre masło w Biedronce? Oferta na tanie masło jest skierowana do członków programu lojalnościowego Moja Biedronka. Możesz z niej skorzystać, jeśli posiadasz dedykowaną kartę lub masz w telefonie specjalną aplikację. To jednak niejedyny warunek, jaki musisz spełnić, by zaoszczędzić. Rabat zostanie naliczony dopiero w momencie, gdy kupisz trzy kostki Mlecznej Doliny o łącznej wadze 600 gramów. Wtedy za jedną sztukę zapłacisz 4 złote i 99 groszy zamiast niespełna 8 zł. Pamiętaj jednak, że promocja ma pewne ograniczenia. Na klientów nałożono limity. Na jedno konto Moja Biedronka nie można dostać więcej niż trzy opakowania masła w ramach wskazanego rabatu. Co więcej, akcja trwa przez ściśle określony czas. Oferta obowiązuje tylko w poniedziałek, 20 stycznia 2025 roku. Jeśli zrobisz zakupy innego dnia, obniżka nie zostanie naliczona i zapłacisz za smarowidło tyle, co zwykle, czyli 7 złotych i 99 groszy. Jak przechowywać masło? Masło należy trzymać w lodówce, w szczelnie zamykanym opakowaniu. Dzięki temu tłuszcz nie wchłonie zapachów wydzielanych przez inne produkty spożywcze trzymane w chłodziarce. Nie zapominaj, że smarowidło możesz też zamrozić, Warto wcześniej podzielić je na mniejsze porcje (na przykład po 50 gramów). Łatwiej je będzie później rozmrozić i wykorzystać (do pieczenia, smażenia, zagęszczania sosów i zup etc.). Sam proces rozmrażania jest bardzo prosty. Wystarczy wyjąć tłuszcz z zamrażarki na kilka godzin przed planowanym gotowaniem czy robieniem kanapek. Czytaj też:

Dodaj do naleśników zamiast mleka, będą elastyczne i mięciutkie. Tak zawsze robi moja babciaCzytaj też:

Przez to migdały tracą cenne właściwości. Ten błąd popełnia niemal każdy