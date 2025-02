Nigdy nie jedz takich pomidorów na surowo! Ich spożywanie grozi poważnym zatruciem

Pomidory dostarczają wielu makro- i mikroelementów, a także przeciwutleniaczy, które wspierają prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Nie wszystkie wywierają jednak pozytywny wpływ na nasze zdrowie. Niektóre z tych produktów mogą nawet bardziej zaszkodzić niż pomóc, zwłaszcza gdy jemy je na surowo. Sprawdź, na jakie okazy warto uważać i dlaczego.

Jakie pomidory mogą być toksyczne?

Zaszkodzić zdrowiu mogą niedojrzałe pomidory. Zawierają bowiem glikoalkaloidy, w tym głównie tomatynę Ten związek wywiera negatywny wpływ na układ pokarmowy. Wywołuje dolegliwości gastryczne, takie jak na przykład biegunki, wymioty, mdłości, bóle brzucha. Nierzadko pojawiają się też bóle i zawroty głowy. Towarzyszy im wysoka gorączka, uczucie osłabienia i nadmierna potliwość. Zatrucie może okazać się szczególnie niebezpieczne zwłaszcza dla małych dzieci, seniorów, a także osób z obniżoną odpornością i przewlekłymi chorobami.

Co więcej, tomatyna – jak zauważa dietetyk Karolina Rybarska w jednym z wpisów na swoim blogu – „może przyczyniać się do powstania tzw. cieknącego jelita i nadmiernej stymulacji układu odpornościowego”. Zespół cieknącego jelita to zaburzenie polegające na rozluźnieniu połączeń między komórkami wyścielającymi jelita. co zwiększa jego przepuszczalność. Ten stan sprzyja występowaniu niedoborów żywieniowych.

Po czym rozpoznać niedojrzałe pomidory?

Pierwszym parametrem, na jaki warto zwrócić uwagę, jest kolor produktów. Niedojrzałe okazy zazwyczaj są zielone lub zielonkawo-żółte (w zależności od odmiany). Są też bardzo twarde. Nie uginają się nawet pod naciskiem. Ich szypułki mocno trzymają się owoców.

Jak uniknąć zatrucia pomidorami?

Sposób jest prosty: włączaj do jadłospisu dojrzałe pomidory. Jeśli zdarzy ci się kupić jakiś niedojrzały okaz, lepiej nie spożywaj go na surowo. Poczekaj aż będzie nadawał się do jedzenia. Możesz też przyspieszyć proces dojrzewania pomidorów. Wystarczy, że położysz je w pobliżu dojrzałych bananów lub jabłek. Te owoce wydzielają etylen. Związek ten w naturalny sposób przyspiesza dojrzewanie pomidorów. Uważaj tylko, by nie przedobrzyć. Pamiętaj, że zepsute produkty spożywcze też mogą szkodzić zdrowiu. Należy wyrzucić je w całości. Na nic zda się odkrojenie brzydko wyglądających kawałków. Pleśń bardzo szybko się rozprzestrzenia i w krótkim czasie zajmuje cały produkt, choć nie zawsze jest widoczna gołym okiem.

Warto też podkreślić, że tomatyna jest wrażliwa na działanie czynników zewnętrznych. Chodzi przede wszystkim o wysoką temperaturę. Pod jej wpływem traci toksyczne właściwości. Niedojrzałe pomidory można więc poddać obróbce termicznej i wykorzystać na przykład do zrobienia dżemów, przecierów lub domowego ketchupu.

Czytaj też:

Lekarka mówi wprost: to najgorsze sałaty, jakie można kupić. Polacy je uwielbiająCzytaj też:

To najgorsze śniadanie, a Polacy jedzą je codziennie. Dietetyk mówi jasno: tylko się zapychacie