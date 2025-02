Wyrzucasz te części bananów? To błąd! Kryją sporo wartości odżywczych

Przed jedzeniem bananów należy je obrać. Wiele osób pozbywa się jednak nie tylko skórki, ale również innych części owoców. W efekcie wyrzuca do kosza mnóstwo cennych mikro- oraz makroelementów, choć nie zdaje sobie z tego sprawy. Ten błąd może słono kosztować. Dlatego, czym prędzej sprawdź, czego lepiej nie robić. Twój organizm ci za to podziękuje.

Nie usuwaj tych części bananów!

Wiele osób razem ze skórką usuwa charakterystyczne „nitki” z bananów. Tymczasem pełnią one bardzo istotną funkcję. Odżywiają owoce podczas wzrostu. Można je porównać do naczyń krwionośnych, które dostarczają tlen oraz inne cenne związki do tkanek. To właśnie w tych niedocenianych „nitkach”, nazywanych również wiązkami łyka, skrywa się najwięcej mikro- oraz makroskładników odpowiadających za prozdrowotne właściwości bananów.

Można w nich znaleźć między innymi różne rodzaje błonnika pokarmowego. Ten składnik odgrywa bardzo istotną rolę w procesie trawienia pokarmu. Usprawnia przemianę materii i spalanie kalorii. Jednocześnie hamuje nadmierny apetyt i zapobiega podjadaniu między posiłkami. Reguluje też rytm wypróżnień i zmniejsza ryzyko występowania różnych problemów gastrycznych, takich jak na przykład zaparcia czy wzdęcia. Co więcej, przeprowadzone badania dowodzą, że ma on również potencjał antynowotworowy. Może chronić przed rozwojem raka jelita grubego.

„Nitki” bananów zawierają również sporo mikroelementów ważnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, między innymi magnez, potas czy tryptofan. Warto zwrócić szczególną uwagę na ostatni z przywołanych związków. Reguluje rytm dobowy i wspomaga pracę układu nerwowego. Jest prekursorem serotoniny, nazywanej hormonem szczęścia, która odpowiada za dobry nastrój.

O czym jeszcze pamiętać, jedząc banany?

Należy pamiętać, by przed obraniem bananów dokładnie je umyć. Samo usunięcie skórki nie sprawi bowiem, że pozbędziemy się pestycydów i zanieczyszczeń obecnych na powierzchni owoców Istnieje ryzyko, że przeniesiemy je na swoje ręce oraz inne części ciała poprzez dotyk. Trzeba też pamiętać, że nie wszystkie zanieczyszczenia są widoczne gołym okiem.

