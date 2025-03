Dobre masło za mniej niż 5 złotych bez limitu w Dino. Nie daj się wyprzedzić innym

Promocje na masło są niczym magnes. Zawsze przyciągają uwagę klientów. Nie ma w tym nic dziwnego. W końcu ceny masła biją niechlubne rekordy, a zatem każda okazja, by zaoszczędzić na zakupie smarowidła, jest na wagę złota. Oferta Dino jest jednak wyjątkowa. Z kilku powodów – po pierwsze, nie ma narzuconego limitu, a po drugie trwa przez cały tydzień. Możesz więc kupić tyle kostek tłuszczu, ile potrzebujesz, nie tracąc szansy na odciążenie domowego budżetu. Poza tym masz na to sporo czasu. Sprawdź, kiedy warto ruszyć na zakupy.

Tanie i dobre masło kupisz teraz w Dino

Dino objęło promocją masło ekstra marki Krasula. Jeśli kupisz trzy kostki tłuszczu o łącznej wadze 600 gramów za jedną sztukę zapłacisz 4 złote i 99 groszy. Regularny koszt wynosi 7 złotych i 49 groszy. Możesz więc sporo zaoszczędzić, zwłaszcza że jak już wiesz nie ma żadnych limitów, a czasu na zrobienie zakupów nie brakuje. Wskazana oferta zaczyna się w środę, a kończy we wtorek. Obowiązuje od 19 do 25 marca 2025 roku.

Co ważne, by skorzystać z opisanej wyżej promocji, nie trzeba posiadać żadnych kart ani aplikacji lojalnościowych. Wystarczy przyjść do sklepu i nabyć wskazaną ilość masła. To proste, szybkie, a zarazem wygodne rozwiązanie, przede wszystkim dla osób starszych, które na ogół nie są zbyt dobrze obeznane z nowoczesną technologią.

Jak przechowywać masło?

Masło należy trzymać w lodówce, w zamkniętym pojemniku, z dala od artykułów spożywczych wydzielających intensywne zapachy. Tłuszcz bardzo szybko chłonie wszystkie aromaty. Pamiętaj też, że nadmiar smarowidła można przechowywać w zamrażarce (nawet do sześciu miesięcy). Najlepiej wsadzić je tam od razu po zakupie i oznaczyć stosowną datą. Warto wcześniej podzielić kostki na mniejsze porcje. Ten prosty zabieg sprawi, że łatwiej i szybciej je później rozmrozić.

